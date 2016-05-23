Вена, 23 мая, 2016, 23:48 — ИА Регнум. Европейские политики положительно восприняли результаты выборов президента Австрии, но видят в них предупреждение, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

meltycampus.fr Европейские политики положительно восприняли результаты выборов президента Австрии

Федеральный президент Германии Йоахим Гаук написал в своем поздравлении новому австрийскому президенту Ван дер Беллену: «Я рад, что вы хотите выступить в качестве убежденного европейца в рамках вашей новой задачи ради сильного, надежного и в долгосрочной перспективе также углубленного Европейского союза».

Президент Франции Франсуа Олланд поздравил лидера «зеленых» и будет рад сотрудничать с ним. Французский премьер-министр Мануэль Вальс рад тому, что «австрийцы отвергают популизм и экстремизм» в лице Австрийской партии свободы (FPÖ). Вальс призвал всех европейцев «извлечь из этого уроки».

Ультраправая французская партия Национальный фронт (FN) поздравила едва не победившего на выборах кандидат от FPÖ Норберта Хофера за его «исторический вклад» на выборах президента.

«Сильная поддержка Хофера дает понять, что все больше и больше людей отдают предпочтение разуму вместо утопии и больше не могут позволять сбивать себя с толку банальностями и бесперспективностью», — отметил Йорг Мойтен, сопредседатель праворадикальной немецкой партии Альтернативы для Германии.

Ранее ИА REGNUM передавало, что во втором туре выборов президента Австрии профессор экономики и лидер Австрийской партии зеленых Александр Ван дер Беллен с минимальным отрывом обошел кандидата от правой Австрийской партии свободы (FPÖ) Норберта Хофера. Независимый кандидат помешал представителю FPÖ стать первым ультраправым главой государства в Европе с 1945 г.

Ван дер Беллен получил 50,3 процента голосов, за Хофера проголосовали 49,7% избирателей, сообщил репортерам в Вене глава австрийского МВД Вольфганг Соботка. Перевес «зеленого» политика составил 31 тысяч голосов. Результаты выборов возможно оспорить до 1 июня.