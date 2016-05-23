Москва, 23 мая, 2016, 23:28 — ИА Регнум. Англоязычный сайт телеканала Euronews сослался на несуществующий аккаунт главы МИД России Сергея Лаврова в Twitter. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

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«В качестве официальной российской реакции на принятие региональным советом итальянской области Венето резолюции, призывающей признать фактический статус Крыма и отменить санкции против России, англоязычный сайт телеканала привел скриншот «аккаунта С. Лаврова» в Twitter, — пишет Захарова. — Всё прекрасно, кроме одного — у Лаврова нет аккаунта в Twitter».

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на то, что русскоязычная версия Euronews такую публикацию не разместила.

«Это даже не пропаганда, это дезинформация, — пишет Захарова. — Возможная цель — раскрутка фейкового ресурса».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 18 мая совет итальянской области Венето принял резолюцию, в которой говорится о необходимости признания Крыма в составе РФ и отмене антироссийских санкций. Документ поддержали 27 из 51 члена областного совета.

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