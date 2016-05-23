Вена, 23 мая, 2016, 23:26 — ИА Регнум. Новоиспеченный президент Австрии Александр Ван дер Беллен хочет объединить Австрию, расколотую на две половины во время выборов, Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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«Я буду как можно лучше представлять Австрию вовне и перед Европой, перед миром, а внутри попытаюсь выдвинуть на первый план связующее, обязательное, координирующее», — заявил он в своей первой речи после объявления итогов второго тура президентских выборов.

«Зияющие окопы» существуют уже давно, только, возможно, их никто не замечал, отметил Ван дер Беллен. В своей политике новый хозяин замка Хофбург будет делать акцент не на «поляризации», а «политизации».

Ранее ИА REGNUM передавало, что во втором туре выборов президента Австрии профессор экономики и лидер Австрийской партии зеленых Александр Ван дер Беллен с минимальным отрывом обошел кандидата от правой Австрийской партии свободы (FPÖ) Норберта Хофера. Независимый кандидат помешал представителю FPÖ стать первым ультраправым главой государства в Европе с 1945 г.

Ван дер Беллен получил 50,3 процента голосов, за Хофера проголосовали 49,7% избирателей, сообщил репортерам в Вене глава австрийского МВД Вольфганг Соботка. Перевес «зеленого» политика составил 31 тысяч голосов. Результаты выборов возможно оспорить до 1 июня.