Ереван, 23 мая, 2016, 23:16 — ИА Регнум. После окончания инициированных Азербайджаном в начале апреля военных действий, Баку всё чаще стал говорить о ядерной угрозе со стороны Армении. Вновь к этой теме обратился президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на Всемирном гуманитарном саммите в Стамбуле 23 мая. Как заявил Алиев, Мецаморская атомная электростанция (находится в юго-восточной части Армении — ИА REGNUM ) в настоящий момент представляет угрозу всему региону.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Есть данные о том, что Армения незаконно использует радиоактивные отходы этой станции. Официальные представители парламента Армении, политики объявили в апреле, что у страны имеется ядерное оружие — «грязная бомба». Международное сообщество должно отреагировать на это. Ядерная угроза со стороны Армении должна быть остановлена», — сказал Алиев.

Кроме того, миф о ядерной угрозе Баку иногда разбавляет разговорами о бомбах с фосфором, которые, якобы, использовали армянские вооруженные силы в Карабахе.

Поводом для заявлений Ильхама Алиева послужило крайне безответственное заявление депутата парламента Армении, бывшего премьер-министра Армении Гранта Багратяна, который в конце апреля этого года, после резкого обострения карабахского конфликта заявил, что у Армении есть атомная бомба. «У нас есть возможность для создания атомного оружия», — заявил он. После этого Багратян добавил: «У нас есть атомное оружие».

Властям Армении уже несколько раз пришлось опровергать заявление депутата. 10 мая вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов, пресс-секретарь правящей Республиканской партии Армении отметил, что слова Багратяна — это его личное мнение. По словам пресс-секретаря, Ереван не обладает ядерным оружием и не планирует его создавать. Шармазанов напомнил, что в Армении есть атомная электростанция, оставшаяся со времен Советского Союза. «Армения использует атомную электростанцию в мирных целях, в целях производства электроэнергии. Власти Армении не намерены создавать ядерное оружие», — подчеркнул вице-спикер.

Для Баку еще одним «доказательством» слов Багратяна является высказывание пресс-секретаря министерства обороны Армении Арцруна Ованнисяна, который заявил, что наряду с вооружением 80-ых, у Армении в арсенале есть такие новейшие виды вооружения, «о которых многие даже не могли мечтать». То, что оружие, о котором многие даже не мечтали — это не атомное оружие, очевидно для всех, кроме официального Баку.

Поводом, в соответствии с которым делается вывод, что у армян есть «секретное оружие», послужило также интервью героя карабахской войны, генерал-майора Аркадия Тер-Тадевосяна, который заявил: «У нас есть оружие, о котором враг не знает. Это оружие создается руками армян, и оно может быть применено в самый сложный момент, чтобы Азербайджан не успел опомниться. Азербайджану об этом прекрасно известно, они об этом даже пару раз говорили», — сказал генерал.

В этой связи издание «РосБалт» напоминает, что «грязной бомбой» считается самый примитивный вариант радиологического (химического) оружия, состоящего из контейнера с радиоактивными изотопами и взрывчатыми веществами. Если такой контейнер подорвать, ударная волна, в зависимости от количества исходного материала, может быть разной силы, но радиоактивное вещество, тем не менее, осядет на достаточно большой площади.

«Доступ к радиоактивным материалам есть не только у армян, а, как минимум, у всех стран, эксплуатирующих атомные электростанции. То есть, сам факт наличия АЭС в Армении ни о чем не говорит, равно как инцидент с задержанием в Грузии армян с контейнером цезия. Потому как если на уровне государства есть решение создать «грязную бомбу», оно не воплощается в жизнь на территории другого государства — такие «акты» осуществляются «шито-крыто» и не на уровне «цезийных челноков», — пишет издание. Инцидент, о котором идёт речь произошёл летом 2014 года, когда в Грузии были задержаны двое граждан Армении, намеревавшихся провезти в страну контейнер заводского изготовления с радиоактивным Цезием-137. Бакинская пропаганда предполагает, что «армяне могли попытаться создать «грязную бомбу» в Грузии».

Следует также отметить, что разговоры об армянской атомной бомбе звучали из Баку задолго до слов Багратяна и Тер-Тадевосяна и боевых действий 2016 года.

Так, ещё в ноябре 2011 года директор Института радиационных проблем НАН Азербайджана Адиль Гарибов заявил, что при поддержке России Армения может через 10−15 лет создать ядерную бомбу. Армения и сейчас является ядерной державой — единственной на Южном Кавказе, сказал азербайджанский ученый, отметив, что наличие АЭС придает ей особый статус.

Наверное, власти Азербайджана разговорами о том, что Армения обладает атомной бомбой, думают, что могут вызвать некое раздражение в мире, дискредитировать Армению и добиться санкций. Но, скорее всего, Баку «грозной армянской бомбой» пытается запугать собственное население, так как с падением нефтяных доходов в стране наблюдается резкое падение доходов населения и, соответственно, недовольство властями. А после «панамских разоблачений», главными героями которого является чета Алиевых, внешний враг, тем более с атомным оружием, как никогда кстати.

А пока, МИД Азербайджана стоит выполнить обещание, данное еще 11 мая, и ознакомить военных атташе зарубежных посольств с армянской фосфорной бомбой.