Кишинёв, 23 мая, 2016, 23:06 — ИА Регнум. В Брюсселе прошло министерское заседание «Восточного партнерства» (ВП) на уровне министров иностранных дел. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МИД Молдавии, на встрече обсуждалась проблематика региональной безопасности.

Цитата из к/ф «Огонь, вода и ... медные трубы.». реж. Александр Роу 1967. СССР Угрозы

На заседании председательствовала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. В мероприятии также принял участие еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан. Молдавию на встрече представлял министр иностранных дел Андрей Галбур.

В своем выступлении Галбур высказался за укрепление сотрудничества с «восточными партнерами» в плане «внутренних уязвимостей и внешних рисков». Он также выразил заинтересованность в сотрудничестве в области «совместной политики безопасности и обороны и противодействия гибридным угрозам».

Федерика Могерини в свою очередь объявила, что Соглашения об ассоциации ЕС с Молдавией и Грузией вступит в силу в полном объеме с 1 июля 2016 года.