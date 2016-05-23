Киев, 23 мая, 2016, 22:57 — ИА Регнум. Власти Украины прилагают «огромное количество усилий» для возвращения на родину украинской летчицы Надежды Савченко. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в рамках рабочего визита в Турцию.

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«Мы сделаем все возможное для того, чтобы Надежда быстрее вернулась домой, — говорит глава государства. — Сделаю все возможное, чтобы в этом месяце вернуть ее домой».

При этом Порошенко добавил, что хотел бы избежать политизации этого процесса, «когда отдельные политики или чиновники хотят на этом нагреть руки», сообщает пресс-служба главы украинского государства.

«Здесь не будет задействовано ни одного политика, кроме наших иностранных партнеров», — подчеркнул президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 марта гражданка Украины Надежда Савченко была признана Донецким городским судом Ростовской области причастной к убийству 2-х журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина в Донбассе. Суд приговорил экс-военнослужащую Украины к 22 годам пребывания в колонии общего режима.

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