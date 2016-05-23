Бухарест, 23 мая, 2016, 22:42 — ИА Регнум. Премьер-министр Румынии Дачиан Чолош отправился с четырехдневным визитом в Вашингтон, где он намерен встретиться с вице-президентом США Джозефом Байденом. Как сообщил Чолош румынскому ИА Mediafax, он намерен представить «те возможности, которые Румыния предлагает на Черном море».

Кукрыниксы. Прикрываются союзниками. 1966

Глава румынского правительства выразил намерение укреплять стратегическое партнерство между Бухарестом и Вашингтоном, «чтобы экономическое сотрудничество достигло такого же высокого уровня и положительной динамики, как и взаимодействие по военно-политической линии».

«В Вашингтоне мы представим наше видение роли Румынии в Черноморском регионе, а также наши интересы — не только в области безопасности, но и в развитии экономических отношений», — сказал Чолош, добавив, что «настало время для расширения горизонтов».

«Наша страна имеет один из самых высоких уровней экономического роста в Европе и обладает устойчивой экономикой в региональном контексте. В таком благоприятном контексте, двусторонний румыно-американский товарооборот удвоился за последние годы и достиг рекордных $2,2 млрд. Мы видим огромный потенциал для укрепления отношений с США в сфере инвестиций и торговли», — подвел итог Дачиан Чолош.