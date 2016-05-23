Минск, 23 мая, 2016, 22:29 — ИА Регнум. Постановлением Совмина Белоруссии №402 от 21 мая определены критерии отнесения промышленной продукции к продукции, которая может считаться белорусской. Текст постановления опубликован на сайте правительства постсоветской республики. «Критерием отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, произведенной в Республике Беларусь, является наличие на территории Республики Беларусь производства этой продукции, осуществляемого с учетом: требований к промышленной продукции, предъявляемых в целях ее отнесения к продукции, произведенной в Республике Беларусь, согласно приложению; инвестиционного договора (при наличии); Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года», — сказано в постановлении.

Жернова

В постановлении сказано также, что при несоответствии параметров промышленной продукции её функциональному назначению или перечню выполняемых функций, области применения, качественным характеристикам (срок службы, надёжность и другие характеристики) «промышленная продукция может быть отнесена к промышленной продукции, произведенной в Республике Беларусь, по согласованию с Министерством промышленности».

Так, например, сказано в приложении к постановлению: жернова и точильные камни могут считаться белорусскими если соблюдаются такие требования, как наличие у юрлица — резидента Евразийского союза прав на конструкторскую и техдокументацию в объёме, достаточном для производства, модернизации и развития на срок до 5 лет. Для литейных машин доля импортных комплектующих не должна превышать 70% от их общего количества, для индукционного нагревательного оборудования не более 50% с 1 января 2018 года и не более 30% с 1 января 2010 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «белорусской» продукцией считалась любая собранная из импортных комплектующих продукция. Так, собранные в Белоруссии автомобили считались «белорусскими» лишь на том основании, что их крупно-узловая сборка из импортных комплектующих выполнена в белорусской деревне. Аналогичный подход практиковался в определении «инноваций», под которыми понималось производство продукции, полвека назад освоенной в Западной Европе. Такой же подход («впервые в Республике Беларусь») предъявляется до сих пор при определении новизны при защите диссертаций. В итоге возникло немало казусов при определении того, что можно считать «инновационным», «белорусским» и достойным для презентации за рубежом.