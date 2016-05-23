Йошкар-Ола, 23 мая, 2016, 22:18 — ИА Регнум. Бизнесмен из Йошкар-Олы Александр Туруев за организацию покушения на экс-мэра города Павла Плотникова по ч.1 ст.30, п.п. «б, з» ч.2 ст.105 УК РФ («Приготовление к убийству по найму человека в связи с осуществлением им служебной деятельности») получил восемь лет колонии строгого режима. После отбывания наказания в отношении обвиняемого будет действовать режим ограничения свободы сроком на 1 год, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

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Выступая в роли заказчика преступления, Туруев нашел исполнителя убийства, разработал план, указал способ и время совершения преступления, а также отдал исполнителю предоплату в размере 1 млн рублей.

Отмечается, что Туруев планировал отомстить экс-мэру в связи с решением о взыскании с бизнесмена задолженности по арендной плате за использование земельных участков, а также компенсации стоимости самовольно уничтоженных зеленых насаждений на общую сумму около 30 млн рублей. Кроме того, Плотников отказал Туруеву в выдаче разрешений на строительство капитальных объектов.

По данным «7x7», защита Туруева планирует обжаловать вынесенный приговор. «С приговором не согласны. Считаем его незаконным и необоснованным. Несмотря на то, что он объемный, убедительности ему это не добавляет», — заявил адвокат обвиняемого Андрей Владимиров. Также издание отмечает, что зачитывая приговор Туруева, судья подчеркнул, что к показаниям обвиняемого суд отнесся критически, посчитав их способом защиты. Вину подтвердили показания сотрудников правоохранительных органов, а также ключевых свидетелей по делу.

Напомним предысторию готовящегося покушения на бывшего мэра столицы Марий Эл. Плотников пропал вечером в пятницу, 17 апреля 2015 года. О его исчезновении заявила в дежурную часть его супруга. Полиция Йошкар-Олы искала мэра весь день субботы. Выяснилось, что последний раз Плотникова видели на общегородском субботнике в пятницу днем. Затем он должен был встретиться со своей супругой возле спортивного центра, но этого не произошло.

Когда к вечеру субботы мэр так и не был найден, следователи отправились к нему домой, но супруга мэра отказалась впустить их, объясняя это тем, что дома маленькие дети и пожилые родственники.

Поиски Плотникова продолжились в круглосуточном режиме, а ориентировки на него разослали по всему Приволжскому федеральному округу. К вечеру воскресенья 19 апреля глава администрации Йошкар-Олы загадочным образом нашелся.

Позднее на брифинге Плотников рассказал, что его «убийство» было инсценировано сотрудниками МВД, чтобы предотвратить покушение на него и его семью. Он объяснил, что сценарий с исчезновением придумали правоохранительные органы. Супруга градоначальника, которая 18 апреля заявила о его пропаже, была в курсе спецоперации. Плотников заявил, что убийство его семьи удалось предотвратить, а исполнители, посредники и заказчики преступления задержаны.

Отметим, что в дальнейшем после загадочного исчезновения Плотников был исключен из рядов «Единой России», уволен с должности главы Йошкар-Олы, а в настоящее время пребывает в следственном изоляторе. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ по подозрению в получении взятки в особо крупном размере — квартиры стоимостью около 4 млн рублей. Предположительно, взятка получена за оказание содействия и устранение препятствий при осуществлении коммерческой деятельности от одного из бизнесменов.