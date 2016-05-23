Тегеран, 23 мая, 2016, 22:16 — ИА Регнум. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи принял участие в церемонии выпуска курсантов Военной академии имени Имама Хосейна. В академии проходят подготовку кадры для офицерского состава Корпуса страж исламской революции (КСИР). Традиционно выпускной приурочен к годовщине операции времен ирано-иракской войны — «Бейт-оль-Могаддас».

Али Хаменеи

Верховный главнокомандующий ИРИ обвинил США в «империализме и высокомерии». «Главная причина враждебного отношения к Ирану со стороны коалиции во главе с Вашингтоном, заключается в неповиновении исламской республики. Если бы иранский народ сдался и врагам удалось взять под свой контроль наши ракеты и ядерную энергетику, то никаких обвинений в нарушении прав человека не было б», — приводит слова рахбара агентство Mehr News.

Также к выпускникам академии обратился командующий Корпусом страж исламской революции Али Джафари. «Главная задача КСИР — разоблачение заговоров врагов против исламского строя и верховного лидера», — передает слова генерала SepahNews. Джафари выразил уверенность, что «молодое поколение КСИР готово стоять на защите ислама, революции и величии исламского строя».

Затем главнокомандующий вооруженными силами принял парад подразделений курсантов. КСИР — опора политической конструкции современного Ирана.