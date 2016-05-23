Лондон, 23 мая, 2016, 22:13 — ИА Регнум. Владелица кинопремии «Оскар» и американская киноактриса Анджелина Джоли получила место приглашенного профессора в одном из самых престижных университетов Великобритании, пишет The Independent.

walldu.com Анджелина Джоли

Лондонская школа экономики объявила о том, что Джоли будет работать со студентами, обучающимся по магистерской программе по изучению «женщин, мира и безопасности».

Этот курс Джоли будет вести вместе с бывшим министром иностранных дел Великобритании Уильямом Хейгом.

«Я надеюсь, что другие учебные заведения последуют этому примеру, так как это очень важно, как мы расширяем дискуссию о том, как продвигать права женщин и положить конец безнаказанности за преступления, которые непропорционально задевают женщин, такие как сексуальное насилие в конфликтах», — говорит Джоли.

«Я с нетерпением жду преподавания и приобретения знаний от студентов, а также обмена моим собственным опытом работы вместе с правительствами и Организацией Объединенных Наций», — добавила активистка.