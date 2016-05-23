Санкт-Петербург, 23 мая, 2016, 21:57 — ИА Регнум. Бывший тренер донецкого футбольного клуба «Шахтер» Мирча Луческу согласовал основные моменты будущего контракта с руководством санкт-петербургского «Зенита». Об этом, как передает «Советский спорт», заявил представитель румынского специалиста Аркадий Запорожану.

shakhtar.com Мирча Луческу

«В настоящий момент идут переговоры, — говорит он. — Прогноз благоприятный. Собственно, сейчас обсуждается техническая часть соглашения».

При этом Запорожану добавил, что принципиальная договоренность между сторонами была достигнута накануне (22 мая), когда состоялась встреча Луческу и главы «Газпрома» Алексея Миллера.

«Не имею права рассказывать все, но стороны, на мой взгляд, произвели друг на друга позитивное впечатление», — сказал представитель румынского специалиста.

Напомним, Мирча Луческу тренировал донецкий «Шахтер» с 2004 по 2016 год.