Уфа, 23 мая, 2016, 21:48 — ИА Регнум. Незаконная врезка

Дмитрий Мухаметкулов Велопробег «1000 велосипедистов»

Центральной темой недели стало развитие ситуации в деревне Сергеевка. 16 мая ряд СМИ сообщил, что накануне, 15 мая, жители Уфимского района жаловались на запах нефтепродуктов. Как оказалось, в лесу близ деревни Сергеевка прорвало трубопровод, причиной утечки в ведомстве назвали несанкционированную врезку в конденсатопровод высокого давления «Оренбург-Салават-Уфа», принадлежащий ООО «ГазпромОренбургдобыча». От места утечки жидкость с неприятным запахом растеклась вниз по оврагу на 300 метров. Сотрудники МЧС возвели дамбу, чтобы нефтепродукты не попали в воду.

«Бригантина» опускает паруса

«Коммерсантъ» в этот день сообщил, что менеджмент Башкирского речного пароходства обвиняет в проблемах предприятия неквалифицированных директоров от республики. Заместитель генерального директора по экономике ОАО «Башкирское речное пароходство» (БРП, контролируется республикой) Светлана Туразянова заявила, что ответственность за финансовые проблемы предприятия во многом лежит на членах совета директоров, представляющих республику. «Самая большая проблема заключается в том, что 65% акций пароходства принадлежит государству и с 2014 года приходят люди, не заинтересованные в поднятии предприятия», — сказала она. Напомним, что по итогам прошлого года пароходство показало убыток в размере 146,99 млн рублей. За последние три года в нем сменились пять генеральных директоров, а кредиторы подают один банкротный иск за другим. Судебные приставы наложили арест на единственный круизный теплоход предприятия «Башкортостан», на который уже была открыта продажа билетов на лето, плавучую гостиницу «Бригантина».

Зуб за 76 тысяч

Ряд СМИ 16 мая сообщил, что уфимка отсудила у клиники 76 тысяч рублей за обломок инструмента в зубе. Врач «потерял» его во время лечения. Пострадавшая обратилась с иском в суд. Ответчики попытались обжаловать решение суда первой инстанции в суде Верховном. Верховный суд республики обязал ответчика выплатить уфимке денежную компенсацию. К тому же клинику оштрафовали — за то, что добровольно не удовлетворила иск клиентки.

Башкирию протестировали

17 мая ряд СМИ сообщил, что Башкирия стала самым активным участником первого Всероссийского теста по истории Великой Отечественной войны. 20 140 жителей республики проверили свои знания истории на более чем четырех тысячах площадок. Участникам были заданы 30 вопросов о героях войны, битвах, работе в тылу и освободительной операции в Европе. Наивысшие баллы получили жители тех регионов, где проходили боевые действия, — Санкт-Петербурга и Курской области. В пресс-службе Госсобрания РБ отметили, что спикер Константин Толкачев, принимавший участие в акции, справился с тестом «на отлично» за десять минут.

Про долги и гаражи

«Комсомольская правда» в этот день сообщила, что сити-менеджер Уфы Ирек Ялалов вновь раскритиковал самовольные постройки уфимцев. Глава уфимской мэрии прогулялся по одному из районов Уфы и был удивлен состоянием гаражных кооперативов. В конце глава города попросил своих подчиненных привести все в порядок. Срок — неделя. Напомним, вопрос о сносе гаражей, в частности, около школ, сити-менеджер поднял после трагедии с 11-летней ученицей лицея. Бездыханное тело девочки нашли именно среди гаражей. Там, по версии следствия, маньяк надругался и убил школьницу. Также Ялалов рассказал, что у населения большие долги — около двух миллиардов, владельцы 58 тысяч квартир — должники. Сити-менеджер заверил, что за коммуналку часто не платят люди, которые уезжают в долгосрочные командировки, а не бедные.

Агроном пошалил

Ряд СМИ 17 мая сообщил, что главный агроном Абзелиловского района год назад сел пьяным за руль служебной машины и опрокинулся в кювет. При разбирательстве выяснилось, что чиновник уже был лишен прав за отказ от медосвидетельствования. Мужчину приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей, но, несмотря на судимость, его не уволили с работы в администрации, как того требует закон. После прокурорского вмешательства чиновник был освобожден от занимаемой должности.

Городские леса пощадят

18 мая «Коммерсантъ» рассказал, что мэрия Уфы готовит к передаче под застройку территорию от «Ак йорта» до ВДНХ. В постановлении мэрии отмечается, что полномочия планировщика распространяются только на территорию, «не занятую городскими лесами» (площадь занятой территории не уточняется).

Стерилизуют и выпустят

Ряд СМИ в этот день сообщил, что подписано постановление правительства РБ о новом порядке отлова бездомных животных. В соответствии с ним, ошейники на безнадзорных животных не спасут их от отлова службами. Пойманных собак и кошек надлежит поместить в приют, где в течение 10 дней их обследуют, после чего животных, которые неизлечимо больны, заразны или агрессивны, усыпят. Здоровым или больным незаразными заболеваниями будут искать новые дома, а в случае неудачи — стерилизуют и выпустят на улицу. Если же появится владелец пойманного питомца, ему придется возместить организации траты на содержание его животного.

Две трагедии

Ряд СМИ 18 мая поднял тему утоплений. В Уфе в пруду парка «Первомайский» утонул нетрезвый мужчина. Трагический инцидент произошел сегодня, 18 мая, около 15 часов. Очевидцы рассказали, что уфимец разделся и пошел купаться. Он нырнул и не поднялся на поверхность небольшого водоема. Прохожие попытались помочь мужчине, но не смогли его обнаружить. А в селе Уральск Учалинского района 2,5-летний ребенок утонул в выгребной яме. Дети, игравшие во дворе, сообщили о случившемся взрослым. Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, пострадавший скончался. В ходе проверки будет дана оценка и действиям взрослых, оставивших ребенка без присмотра.

Готовность к ЕГЭ

19 мая ряд СМИ сообщил, что в Башкирии следить за процедурой ЕГЭ будут более 500 общественных наблюдателей. В их числе свыше 100 человек представляют Оренбургскую область и Татарию. В этом году среди наблюдателей представлено и студенчество вузов региона. В частности, более 150 студентов Башкирского государственного педагогического университета имени Акмуллы и Башкирского государственного университета. Молодые люди прошли инструктаж и обучение на специальных семинарах.

Грузовик-разрушитель

«Горобзор» в этот день рассказал, что накануне в Уфе КАМАЗ проломил новые городские коммуникации. Автомобиль с тяжелой цистерной выехал на обочину дороги и провалился. По данным мэрии, в этом месте МУП «УИС» Демского района нынешней зимой проводило капитальный ремонт теплотрассы. Тяжелый грузовик проломил плиты перекрытий. По мнению городских властей, плиты в пешеходных зонах не рассчитаны на большую нагрузку, поэтому они разрушились под многотонным транспортом. Хотя на снимке, запечатлевшем происшествие, не видно, чтобы тротуарная зона на данном участке была как-то обозначена или отделена бордюром от проезжей части. Всего 2 недели назад, 5 мая нынешнего года в Уфе фура также провалилась колесом сквозь асфальт.

Приватизируют ли «Башнефть?»

«МедиаКорСеть» 19 мая предположила, что на снижение рейтинга Рустэма Хамитова повлияли дороги. Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал очередное исследование, посвященное оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации — за март-апрель. Рустэм Хамитов занял 10-ю позицию в рейтинге, спустившись на один пункт. При этом решение властей не продавать республиканскую долю (т.н. блокирующий пакет акций 25% плюс несколько акций) ОАО «Башнефть» однозначно положительно было воспринято жителями. При этом правительство России уже объявило, что федеральная часть будет приватизирована.

Опрокидывание близится?

20 мая «Коммерсантъ» продолжил тему приватизации «Башнефти». Министр земельных и имущественных отношений Башкирии Евгений Гурьев на сессии Госсобрания РБ, отвечая на вопрос, как повлияет на республику указ президента РФ Владимира Путина о приватизации контрольного пакета акций «Башнефти», заявил, что позицию по этому поводу уже сформулировал глава региона Рустэм Хамитов. «Мы не продаем 25% плюс одна акция «Башнефти», которые находятся в собственности республики — отметил господин Гурьев. — По акционерному соглашению между республикой и Росимуществом при продаже федерального пакета нам должно быть предложено участвовать в совместной продаже. Мы участвуем (в продаже.— «Ъ») в случае целесообразности и выгодности для республики». В феврале Рустэм Хамитов заявил, что продажа доли в «Башнефти» для региона «невозможна по экономическим причинам»: «За счет этого пакета мы сегодня имеем дивиденды, имеем возможность за счет благотворительности «Башнефти» реализовать значительное количество проектов, в том числе спортивных… Если у нас этого источника дохода не будет, у нас просто-напросто все «опрокинется».

Больше грузов, меньше пассажиров

Газета «Республика Башкортостан» 20 мая сообщила, что грузооборот за январь-апрель вырос в республике по сравнению с тем же периодом 2015 года почти на 4%, в то же время пассажирооборот на маршрутных автобусах сократился и составил 97,6% от уровня четырех месяцев прошлого года. По последним данным госавтоинспекции, в республике более 168 тыс. грузовых автомобилей и более 35 тыс. автобусов.

Башкирия — пример многонационального мира

21 мая в Уфе проходил Всероссийский форум дружбы народов. На него приглашены представители всех национальных регионов страны. Приехала в Уфу и делегация из Татарии. Как отметила «МедиаКорСкть», татарская делегация перед зданием Конгресс-холла, где и проходит форум, развернула юрту, над ней гордо развевался национальный флаг Татарии. Прохожие удивились, почему нет государственного флага Башкирии. Выступая перед собравшимися лидер КПРФ отметил, что Башкирия во многом является примером многонационального мира.

На балу выпускников — Насти и Тимуры

Ряд СМИ в этот день отметил, что в Уфе 5 тыс. одиннадцатиклассников прошли парадом по центральным улицам города в Общегородском выпускном «Весеннем бале». Интересный факт: в этом году среди выпускников самые популярные имена Анастасия (143), Диана (104) Дарья (90), Юлия (77), Тимур (74), Анна (73), Алина и Артур (66). Одиннадцатиклассники Уфы мечтают стать инженерами, эту профессию выбрали 220 человек, на втором месте — врачи, лечить людей хотят 175 человек, замыкает тройку специальность — программист, 109 человек планируют получить образование по этому профилю. Первый Единый госэкзамен пройдет уже на следующей неделе, 27 мая. Начнется он с предметов по выбору — географии и литературы.

В честь святых Кирилла и Мефодия

ИА «Башинформ» 21 мая привело подробности празднования в Башкирии Дней славянской письменности и культуры. В этот день действо переместилось в Краснокамский и Белебеевский районы. Республиканский фольклорный праздник «Никола Вешний» прошёл в селе Николо-Берёзовка Краснокамского района. Местные жители и гости из других районов собрались возле Свято-Никольского храма. В программе торжества значились колокольный звон, выступления творческих коллективов республики и соседних регионов, выставка мастеров-умельцев и народные игры. В селе Надеждино Белебеевского района состоялся традиционный праздник «Малиновый звон колоколов». Мероприятия открылось в музее-усадьбе Аксаковых.

Ударим велопробегом по инертности

22 мая ряд СМИ рассказал о том, как в Уфе прошёл «День 1 000 велосипедистов». Праздник был посвящен Международному дню велосипедиста. Вместе с участниками велопробега руководитель республики Рустэм Хамитов проехал на велосипеде от площади имени Ленина до Конгресс-холла. Дистанция велопробега составила 10 км, время прохождения трассы — около часа. В спортивном празднике, который проводится в Уфе в шестой раз, приняло участие от 11 до 15 тыс. уфимцев. «День 1000 велосипедистов» впервые проводился в Уфе в мае 2011 года и был приурочен к 1000 дней до начала Олимпийских Игр в Сочи в 2014 году. Участниками фестиваля стали 1000 уфимцев и жителей близлежащих районов. В 2012 году количество участников увеличилось до 2 тысяч человек, в 2013 году — до 3,5 тысяч, в 2014 году — до 5,5 тысяч, в 2015 году — до 8 тысяч.

Дюжина процентов явки

Многочисленные СМИ в этот день сообщили, что в Башкирии, по предварительным данным, явка на праймериз на 20.00 составила 11,85%. На территории республики завершили работу 678 счетных участков. Жители могли отдать голоса за 101 зарегистрированного участника предварительного голосования партии «Единая Россия». «Я сегодня лично проехал по республике, чтобы посмотреть, как обстоят дела на участках, — рассказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Константин Толкачев. — Наш народ поддерживает тот курс, который мы выбрали. Сейчас страна переживает не самый лучший экономический период, тем не менее мы чувствуем поддержку людей». Напомним, отметили в пресс-службе регионального отделения партии, данная процедура проводится для того, чтобы определить кандидатов в депутаты на думские выборы осенью 2016 года.

Ползарплаты — на питание

«Уфимские вести» 22 мая сообщили, что, по информации Башстата, за первые четыре месяца этого года оборот розничной торговли составил 218 млрд рублей. В частности, на продукты питания граждане региона потратили 105 млрд рублей. Из них на питание в общественных заведениях ушло 6,8 млрд рублей. А непродовольственных товаров жители республики купили на сумму 106 млрд рублей. Также согласно официальной статистике, на сферу ЖКХ потрачено 25 млрд рублей, на транспортные услуги — 11,5 млрд рублей, на бытовые — 8,4 млрд рублей. За медицинские услуги граждане региона отдали 7 млрд рублей, за образование — 7,5 млрд рублей.