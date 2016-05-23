Великий Новгород, 23 мая, 2016, 21:41 — ИА Регнум. «Необходимо воспользоваться историческим шансом, который даёт нам строительство трассы М-11, чтобы восстановить усадьбу Онег, связанную с именем выдающегося русского композитора Сергея Рахманинова», — заявил сегодня, 23 мая, губернатор Новгородской области Сергей Митин на совещании по вопросам развития парково-усадебного комплекса «Онег». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, в нём приняли участие члены правительства региона, представители департамента культуры, комитета по туризму, управляющей компании «Автодор».

Серёжа Рахманинов

Усадьба Онег, связанная с именем Сергея Рахманинова, находится в 30 км от Великого Новгорода на берегу реки Волхов. Имение принадлежало семье Рахманиновых, здесь композитор провел семь детских лет и начал заниматься музыкой. Во время Великой Отечественной войны усадьба была разрушена. Как отметила председатель комитета государственной охраны культурного наследия Новгородской области Светлана Кузьменко, сохранился сильно заросший усадебный парк со слабо выраженной планировочной структурой, где прослеживаются отдельные элементы аллей, дорог, полян, прудов, но территория сильно изрыта траншеями, землянками и воронками периода Великой Отечественной войны.

По словам директора Государственного музея художественной культуры Новгородской земли Сергея Богданова, предполагается восстановить дом семьи Рахманиновых на сохранившемся фундаменте, создать парково-рекреационную зону, концертный зал.

Специалисты предлагают взять за основу проектную документацию по восстановлению усадьбы, разработанную ещё в 1986 году — для того, чтобы актуализировать документ, необходимо 12 млн рублей. Предполагается, что средства регионального бюджета на эти цели будут заложены в бюджет области на 2017 год.

Губернатор Новгородской области Сергей Митин сообщил, что правительству региона удалось договориться с компанией «Российские автомобильные дороги», которая ведет строительство современной трассы М-11, о том, что один из съездов на территории области будет расположен в районе усадьбы Онег. «Здесь планируется создать многофункциональную зону дорожного сервиса, которая позволит развивать это историческое место как музейно-туристский комплекс», — отметил губернатор. Создание многофункциональной зоны не потребует выделения средств из областного бюджета. За счет средств инвестора будут построены стоянка для автомобилей и автобусов, заправка, объекты бытовых удобств, зона отдыха водителей и пассажиров, объекты общественного питания, магазин, шиномонтаж, пункт медицинской помощи, гостиница.

Глава региона также обратил внимание на необходимость соблюдения норм законодательства об охранных зонах объектов культурного наследия. В настоящее время утверждены границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Парк усадьбы «Онег». Запланированы мероприятия по формированию земельного участка с последующей передачей в пользование Государственному музею художественной культуры Новгородской земли для развития территории «Парк усадьбы «Онег». Разрабатывается проект зон охраны с последующим включением материалов проекта в документы территориального планирования и градостроительного зонирования.