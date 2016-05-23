Москва, 23 мая, 2016, 21:39 — ИА Регнум. Бывший президент СССР Михаил Горбачев, одобривший присоединение Крыма к России, прокомментировал идею Киева запретить ему въезд на Украину. В комментарии РИА Новости политик заявил, что не вникает «во все эти дрязги».

Veni Михаил Горбачев

«Хорошо, я туда не езжу и не буду ездить», — заявил первый и последний президент СССР, отвечая на вопрос о том, опасается ли он возможности запрета въезда на Украину.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 мая депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву, одобрившему присоединение Крыма к России, могут закрыть путь в Европу.

«Дипломатическим путем будем обращаться к европейским партнерам, чтобы его не принимали в Европе, и не финансировали его фонд, который помогает разжигать ненависть между Россией и Украиной», — сказал украинский народный избранник.

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