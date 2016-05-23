Санкт-Петербург, 23 мая, 2016, 21:30 — ИА Регнум. Третий матч полуфинальной серии между «Зенитом» и УНИКСом для питерцев был решающим.

basket-media.fc-zenit.ru «Зенит» (Санкт-Петербург) — УНИКС (Казань)

С начала матча «Зенит» достаточно уверенно переигрывал казанцев, хотя и чередовали точные трёхочковые броски с неоправданными потерями. К перерыву они вигрывали 48:33. При этом лиднрам УНИКСа Лэнгфорду, Колому и Каймак-оглу никак не удавалось найти свою игру. Но после перерыва казанца заиграли несколько точнее, отыграв почти всё своё отставание за несколько минут, и последняя четверть проходила поначалу при незначительном преимуществе хозяев. По ходу четверти разыгрался лучший игрок «Зенита» Райан Тулсон, вернувшийся после полученной ещё в первом матче травмы. Концовка получилась для питерцев простой, а преимущество вполне приличным. Счёт в серии сократился, но пока ещё казанцы впереди, 2:1.

«Зенит» (Санкт-Петербург) — УНИКС (Казань) — 82:67 (21:20, 27:12, 10:22, 24:13), счёт в серии 1:2.

Задача, стоящая перед «Зенитом», остаётся прежней, побеждать в каждом очередном матче. Очередной матч состоится опять в Санкт-Петербурге послезавтра, 25 мая. А завтра, 24 мая, «Химки» примут у себя дома ЦСКА. «Химкам», как и «Зениту», нельзя проигрывать, иначе сезон для них закончится и финал Единой Лиги ВТБ им придётся смотреть со стороны.

Положение команд в плей-офф Единой лиги ВТБ здесь.