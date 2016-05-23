Владимир, 23 мая, 2016, 21:22 — ИА Регнум. В течение пяти лет «Газпром» планирует вложить в газификацию Владимирской области 2,5 млрд рублей. Однако, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, невыполнение графика погашения задолженности создаст проблемы для дальнейшей газификации области.

Газовая конфорка

Вопрос погашения задолженности — на личном контроле губернатора Светланы Орловой. Она потребовала от подчиненных расплатиться с долгами.

«Владимирская область — единственный регион, которому удалось реструктурировать этот долг. График не должен быть сорван. Никаких оправданий я не приму!», — цитирует пресс-служба губернатора.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что газификация Владимирской области находится на грани срыва. По данным на 30 апреля, объем просроченной задолженности теплоснабжающих организаций Владимирской области составил более 2,1 млрд рублей, из них около 2 млрд рублей — это долги предприятий, которые уже включены в график погашения задолженности. В 2015 году их долги не только не уменьшились, как предполагалось по графику, но и выросли в среднем на 35%.

«От платежной дисциплины напрямую зависит инвестиционная привлекательность региона, в том числе — размер инвестиций в газификацию Владимирской области и иные социальные проекты. В регионах с наибольшей задолженностью за газ и неисполненными обязательствами по подготовке потребителей к приему газа, объемы инвестиций сокращаются, при этом исключается начало строительства новых объектов газоснабжении», — сообщили тогда в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Владимир».