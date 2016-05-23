Минск, 23 мая, 2016, 21:20 — ИА Регнум. «Мы вышли на высокий уровень стратегического партнерства, который может служить хорошим примером для других стран», — заявил 23 мая председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков в ходе переговоров с первым зампредом Госсовета и Совмина Кубы Мигелем Марио Диас-Канель Бермудесом.

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Стороны констатировали рост взаимной торговли: по итогам 2015 года он составил $67 млн и вырос более чем в 1,5 раза по сравнению с 2014 годом. «При этом важным является сбалансированный характер двусторонней торговли, — сообщил Кобяков. — Так, например, мы экспортировали на Кубу белорусской продукции на $36 млн, в свою очередь наши кубинские партнеры поставили в Белоруссию товаров на $31 млн в прошлом году». Однако по итогам I квартала 2016 года кубинский экспорт превалирует над импортом из постсоветской республики.

Кобяков отметил, что в стадии реализации находится несколько проектов — проектов: на предприятии в Сантьяго-де-Куба монтируется линия по сборке кабин для автомобилей «МАЗ». Кроме того, МАЗ и МТЗ рассматривают возможность открытия своих представительств на Кубе, а также изучается возможность совместной сборки сельхозтехники «Белагромаш» на одном из заводов в городе Ольгин. Готовятся к подписанию контракты, которые предполагают поставки на Кубу техники ОАО «СтанкоГомель», «Белагромаша», «МТЗ», «Минского моторного завода». Белоруссия предложила проект концепции создания на Кубе «Парка высоких технологий».

«Мы удовлетворены визитом в Белоруссию, страной, с которой нас связывают прочные узы дружбы», — цитирует пресс-служба Совмина Белоруссии «правую руку Кастро».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая в Минске Александр Лукашенко принял кубинскую делегацию в своём новом дворце «Дворец независимости», отметив «хорошие тенденции в возрождении сельского хозяйства, других отраслей, очень важных для кубинской экономики». Лукашенко предложил услуги постсоветской республики в социальном и инфраструктурном развитии Острова Свободы.