Москва, 23 мая, 2016, 21:19 — ИА Регнум. Число предприятий, в отношении которых арбитражным управляющим могут осуществляться процедуры банкротства одновременно, предлагается сократить до трех. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая, соответствующий законопроект внесло в Госдуму законодательное собрание Башкирии. Законопроект также предлагает ограничить круг этих предприятий пределами одного субъекта РФ.

Ken Teegardin На грани банкротства

Сейчас законодательство о несостоятельности (банкротстве) позволяет арбитражным управляющим проводить процедуры банкротства в отношении неограниченного числа должников. Башкирские депутаты считают такую норму неоправданной. «Расходы арбитражных управляющих, связанные с многочисленными переездами, ложатся на должника. Собрания кредиторов, как правило, проводятся такими арбитражными управляющими по месту нахождения своего офиса. Это затрудняет контроль за их деятельностью со стороны кредиторов, контролирующих органов, влечет дополнительные расходы кредиторов», — отмечают они.

У таких арбитражных управляющих отсутствует физическая возможность заниматься исполнением своих обязанностей при осуществлении банкротных процедур в отношении нескольких предприятий-должников одновременно, считают авторы законопроекта. «В конечном итоге ими преследуется цель не финансового оздоровления предприятия либо удовлетворения имущественных требований кредиторов, являющихся его основными задачами, а максимальное извлечение личной выгоды в виде установленных ему арбитражным судом ежемесячных вознаграждений», — убеждены инициаторы документа.

Как отмечают башкирские депутаты, законопроект разработан для предупреждения банкротства предприятий и принятия мер, направленных на восстановление платежеспособности ГУПов и МУПов, хозяйственных обществ с государственной долей или долей муниципальных образований в уставных капиталах, а также организаций, имеющих высокую социальную или экономическую значимость для РФ или ее субъектов.