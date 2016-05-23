Москва, 23 мая, 2016, 21:18 — ИА Регнум. Представителям киноиндустрии и продюсерского сообщества следует учитывать «недружественные выпады» иностранных артистов в адрес РФ при осуществлении с ними совместных проектов. Об этом, как передает РЕН ТВ, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ответе депутатам Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву и Александру Курдюмову на запрос о запрете въезда в РФ украинскому актеру Владимиру Зеленскому.

vshoke.net Шоумен Владимир Зеленский

«Рассчитываем, что неоднозначные высказывания Зеленского относительно конфликта на юго-востоке Украины будут впредь учитываться представителями российской киноиндустрии и продюсерского сообщества при осуществлении культурных проектов на территории России с участием упомянутого шоумена», — говорится в ответе за подписью Лаврова.

При этом министр иностранных дел России добавил, что Москва не считает целесообразным вводить «черные списки» и ограничения в отношении деятелей культуры Украины по аналогии с решением Киева.

Напомним, ранее депутаты от ЛДПР направили письмо главе МИД РФ с просьбой запретить въезд в РФ артисту Александру Зеленскому, который поддержал «АТО» на территории Донбасса.