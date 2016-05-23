Москва, 23 мая, 2016, 21:13 — ИА Регнум. Доля фальсификата на отечественном рынке молочной продукции будет продолжать расти, что связано с изменениями потребительского спроса, заявила 23 мая корреспонденту ИА REGNUM эксперт молочного рынка, генеральный директор «Petrova Five Consulting» Марина Петрова, комментируя выводы экспертов Национального союза производителей молока.

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«Объемы фальсификата, действительно, с большой долей вероятности, будут расти, и причинами этого являются рост потребительского спроса на дешевые продукты, недостаток молока-сырья на фоне низких мировых цен и удвоение поставок сухого молока в Россию по итогам 1-го квартала 2016 года», — заявила Петрова.

«Рост поставок дешевой молочной продукции — следствие изменений потребительского спроса. На фоне продолжающегося экономического кризиса многие потребители становятся максимально чувствительными к цене и ищут более дешевые продукты», — пояснила она.

При этом «в большинстве случаев фальсификат не ввозится в Россию, а, к сожалению, производится внутри страны», отметила эксперт.

Ранее в Национальном союзе производителей молока сообщили о том, что с января по март 2016 года доля импорта в потреблении сыров увеличилась на 3,4%, творога и творожных продуктов — на 1,4%, а сухого цельного молока — сразу на 11,7%. Кроме того, на 8,8% вырос импорт дешевого сливочного масла.

Увеличение объемов фальсификата на молочном рынке частично связали с ростом импорта дешевой продукции, который заставляет российских производителей снижать цены на свою продукцию, а это приводит к росту объемов фальсификата. При этом эксперты отметили, что значительную роль в этом процессе играет также и изменение предпочтений российских потребителей.

Отметим, что в 2015 году доля фальсификата на рынке молочной продукции составила 10%, увеличившись на 2% в сравнении с уровнем 2014 года.