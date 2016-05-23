Берлин, 23 мая, 2016, 20:57 — ИА Регнум. Председатель правой партии Альтернатива для Германии (АдГ) Фрауке Петри стремится к более тесному сотрудничеству с «евроскептиками» в ЕС, в том числе с ультраправой французской фракцией Национальный Фронт (FN), передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Фашистский интернационал

«Сотрудничество с Национальным фронтом на европейском уровне необходимо с точки зрения реальной политики», — заявила Петри 22 мая газете Münchner Merkur. «Германия, Франция и Великобритания должны сотрудничать, если мы хотим реформировать этот Евросоюз. Тут мы не можем обойти стороной Национальный фронт», — добавила она.

В настоящее время анти-европейски настроенные партии сосредоточены в трех фракциях Европейского парламента. По мнению Петри, АдГ должна стать ведущей партией среди них. «То, что АдГ должна играть там важную роль из-за веса Германии, я считаю стратегической необходимостью».

В феврале лидер немецких правых встречалась с австрийскими правыми — председателем Австрийской партии свободы Хайнц-Кристианом Штрахе, с которым Петри также договорилась укрепить взаимодействие.