Псков, 23 мая, 2016, 20:56 — ИА Регнум. «В Псковской области проголосовало достаточное количество человек для определения кандидатов на выборах в Государственную думу и Псковское областное собрание», — заявил сегодня, 23 мая, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Псковского областного собрания депутатов Александр Котов, комментируя явку на праймериз партии в Псковской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения «Единой России», в предварительном внутрипартийном голосовании приняли участие более 40 тысяч избирателей — 7,5% избирателей региона.

Флаг партии «Единая Россия»

В некоторых округах явка составила более 10%, максимальная была на уровне 13%, минимальная — 2−3%. По словам спикера, низкая явка (около 2%), в основном, наблюдалась в Пскове, что и прогнозировалось. «Многие были на дачах. По этой причине явка по Пскову была ниже, чем в среднем по области», — пояснил он. Тем не менее, Котов оценил явку как «достаточную». «Количества проголосовавших достаточно, чтобы оценивать кандидатов и выдвигать в Госдуму и Псковское областное собрание», — подчеркнул он.

По его словам, окончательные итоги голосования будут объявлены до 27 мая. По областному собранию протокол будет оформлен чуть раньше.