Ульяновск, 23 мая, 2016, 20:54 — ИА Регнум. В Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя председателя Законодательного собрания Ульяновской области Алсу Балакишиевой. Депутата подозревают в получении взятки в крупном размере, сообщили в СК РФ 23 мая.

ulyanovsk.er.ru Алсу Балакишиева, вице-спикер Законодательного собрания Ульяновской области

По данным следствия, в период 2015—2016 годов Балакишиева получала от представителя одной из коммерческих организаций денежные средства за способствование победам этой строительной организации в конкурсах на заключение государственных контрактов.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в период с 18 по 20 мая 2016 года задокументировано получение Балакишиевой от посредника 500 тыс. рублей в качестве очередного платежа за заранее оговоренные услуги. Полученные в качестве взятки денежные средства обнаружены следователями в ходе обысков по месту жительства подозреваемой, а также в кассах по продаже железнодорожных билетов и в кафе, где она рассчитывалась мечеными купюрами.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и выявление иных аналогичных фактов преступной деятельности подозреваемой.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Балакишиева приняла участие в праймериз «Единой России», показав неплохие результаты в «своих» районах.

В Ульяновской области она считается человеком из команды действующего врио губернатора Сергея Морозова.