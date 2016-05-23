Вашингтон, 23 мая, 2016, 20:51 — ИА Регнум. Госдепартамент США не поддерживает новый законопроект об «ограничительных мерах» против Российской Федерации (РФ), который в конце апреля подготовили члены палаты представителей США демократ Элиот Энгел и республиканец Адам Кизингер. Об этом, как передает ПРАЙМ, заявил координатор ведомства по санкциям Дэниел Фрид.

Государственный департамент США

По его словам, Госдеп США против формализации механизма «ограничительных мер» подобным образом, так как это лишает внешнюю политику гибкости.

«Наши санкции не будут усилены кодификацией, — сказал он. — Это уменьшит нашу гибкость в использовании санкций для восстановления суверенитета Украины, в сотрудничестве с ЕС».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, демократ Элиот Энгел и республиканец Адам Кизингер в конце апреля 2016 г. направили в Конгресс США предложение о снятии «ограничительных мер» против РФ, если Москва согласится «вернуть» Крым под контроль властей Украины.

В документе отмечалось, что санкции США против РФ должны действовать до тех пор, пока глава Белого дома не вынесет на рассмотрение Конгресса документ, подтверждающий ряд положений, среди которых — «восстановление суверенитета Украины над Крымом».

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