Ставрополь, 23 мая, 2016, 20:48 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM

В Ставропольском крае в рамках первого международного форума «Минеральных водных источников Н2О: курорты и инвестиции» представлено девять инвестиционных проектов, семь из котрых представлены Ставропольским краем на сумму свыше 57 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Минэкономразвития.

Речь идет о создании тематического «Парка развлечений на территории Кавказских Минеральных Вод», «Строительство санатория «Бородино парк» высшей категории в Кисловодске», «Культурно-развлекательный комплекс «Старое озеро», «Спортивно-оздоровительный комплекс «Новопятигорское озеро», «Аква мир «Долина Роз» в Кисловодске, «Туристско-оздоровительный комплекс «Сана» и «СПА-РЕЗОРТ в городе Железноводске».

Еще два инвестиционных проекта презентовала делегация Китая. Это Международный физиотерапевтический центр на минеральных источниках (стоимость проекта — 1 млрд юаней / $ 153 млн) и Индустриальный парк поддержания здоровья китайской медициной (стоимость — 1,3 млрд юаней / $ 192 млн).

Директор голландской компании Jora Vision Ян Маартен представил на форуме Н2О проект развлекательного парка более чем на $ 100 млн.

Проект парка, площадью около 30 гектаров, предполагается запустить в 2019 году. Он ориентирован в основном на семейный отдых. Концепция включает в себя полноценный отдых с гостевыми домиками, водными аттракционами, аквапарком, SPA, бассейнами. Также кластер, по мнению разработчиков, необходимо снабдить точками питания и продаж.

В рамках форума подписано два соглашения о сотрудничестве. Так, в течение трех лет крупнейшая компания региона по розливу минеральной воды «Нарзан» увеличит поставки в Китай до 100 млн бутылок в год. Бренд уже представлен в Европе, США и также планирует выйти на рынки Юго — Восточной Азии. Китай же для Нарзана является одним из наиболее привлекательных и перспективных рынков сбыта.

А компания ZENDEN Group планирует инвестировать в развитие бизнеса на территории региона около 3 млрд рублей до 2020 года. Как отметил глава ZENDEN Group, в экономику края компания уже проинвестировала более 1 млрд. рублей, открыла два магазина, преобразовала торговый центр «Галерея». По итогам 2015 года компания выплатила налогов на общую сумму 188 млн рублей.

Теперь компания намерена войти в проект по реконструкции гостиничного комплекса Интурист в Пятигорске, развивая в регионах инфраструктуру двойного назначения. Из трехзвездочной гостиницы Интурист в ближайшие годы должен быть реконструирован в современный гостиничный комплекс мирового уровня.

Вице-премьер Ставрополья Андрей Мурга отметил на форуме, что инфраструктура Кавминвод отстает от европейских стандартов лет на 50. Он считает задачей руководства края сократить этот разрыв хотя бы до 5−10 лет.

Для этого нужно не только получить современную курортную среду на Кавминводах, но и сформировать базу для улучшения экономического климата в целом. Это и создание рабочих мест, и переориентация трудовых ресурсов и снятие зависимости курортных зон от сезонов, и построение долгосрочных перспектив в сфере развития делового туризма, где на современных площадках и конгресс-центрах будут проходить крупные бизнес-события, принося краю дополнительные инвестиции.

Китайская делегация также отметила схожесть курортов двух стран. Заместитель мэра китайского города Хэйхэ Ли Бин сказал, в частности: «У китайского Удалянчи и Кавминвод есть общие черты: они являются самыми известными источниками холодных минеральных вод в мире. Выздоровление — это одно из приоритетных направлений развития наших стран. Только здоровые люди строят здоровую экономику и жизнь. Мы хотели бы благодаря такой международной платформе обменяться опытом с коллегами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, форум собрал более 600 участников — бизнес-экспертов, ученых, врачей, предпринимателей, инвесторов, гостей более чем 20 регионов, иностранных делегатов, представителей руководства региона, Министерства РФ по делам Северного Кавказа, журналистов и маркетологов.

Он дал старт формированию новой маркетинговой стратегии продвижения курортных продуктов, а также международному диалогу нескольких стран в развитии курортологии, сервиса и туризма на территориях, где сосредоточены крупнейшие источники минеральной воды в мире.

В России подобное мероприятие проводится впервые. Кавказские Минеральные Воды обладают уникальным потенциалом в производстве минеральных вод и их использовании в лечебных целях. На сравнительно небольшой территории Кавминвод сосредоточены около 130 минеральных источников и более 30 типов воды, отличающихся по составу и уникальным целебным свойствам.