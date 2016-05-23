София, 23 мая, 2016, 20:44 — ИА Регнум. Болгария обсуждает с Румынией и Турцией участие в постоянной морской группе кораблей НАТО в Чёрном море. Об этом сообщил журналистам в Брюсселе министр иностранных дел Болгарии Даниел Митов, передаёт «Боларское национальное радио».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алёша

«Мы продолжаем переговоры с нашими партнёрами, а также со всеми союзниками по НАТО, какие оборонительные способности могут быть созданы дополнительно на Чёрном море. Болгария сделает всё возможное, чтобы укрепить свои защитные гарантии и способности в Черноморском регионе», — отметил Даниел Митов.

На минувшей неделе посол США в Болгарии Эрик Рубин заявил, что в 2017 году ожидается не только существенное наращивание числа военных учений с участием стран НАТО, но увеличение количества подразделений, групп и других расквартированных единиц НАТО в Болгарии. По его словам, это связано с планами по увеличению контингента Североатлантического альянса в Черноморском регионе, в особенности подразделений «морских котиков», сообщил агентство БГНЕС.

Как передавало ИА REGNUM, в конце апреля стало известно, что США выделят Болгарии 7 млн долларов на улучшение инфраструктуры полигона Ново село и ещё 2 млн долларов на авиабазу Граф Игнатиево.

Как заявил заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу на конференции по безопасности в Черноморском регионе в Софии, альянс будет усиливать своё присутствие в регионе и «не позволит России пренебрегать принципами, на которых основывается европейская система безопасности». «Сочетание силы и диалога — это наилучший способ вернуть Москву к принципам международного права, — отметил он. — НАТО должно ясно показать, что пересечение границ стран-членов альянса — неважно танками или «маленькими зелёными человечками» — является незаконным».