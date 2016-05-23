Симферополь, 23 мая, 2016, 20:41 — ИА Регнум. Фондохранилище в севастопольском Херсонесе планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году. Об этом министр культуры России Владимир Мединский заявил на совещании в Крыму 23 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства РФ.

Alexxx Malev Севастополь. Национальный заповедник «Херсонес Таврический»

Именно отсутствие фондохранилищ Владимир Мединский назвал в числе основных проблем крымских музеев. Он отметил, что для решения этого вопроса в Херсонесе выделено 565 млн рублей

«Сейчас мы в Херсонесе и Севастополе запланировали строительство, создание соответствующих современных фондохранилищ, — отметил министр. — Большая проблема — это незаконная застройка. Мы уже обсудили это с Сергеем Ивановичем Меняйло. Я просил бы вас, Сергей Иванович, лично этим заняться. Вы знаете проблемы. Это касается и Херсонеса — начиная от ларьков и дальше, и Музея обороны Севастополя — там какие-то аттракционы непонятные. Всё это не имеет никаких документов, фактически вредительский самострой, который, конечно, надо убирать, тем более что земля теперь федеральная».

«По зонам ЮНЕСКО также надо обратить большое внимание, Сергей Иванович. Министерство работу сделало — мы все документы передали. Теперь мяч на вашей стороне. И для того чтобы у нас не возникли с ЮНЕСКО неожиданно проблемы (они и так там относятся к этому делу настороженно), необходимо, чтобы как можно быстрее работа по достопримечательным местам была завершена. Все документы у вас», — добавил Владимир Мединский.

Министр добавил, что также запланированы реставрационные и ремонтные работы в Музее обороны Севастополя — наэти цели планируется выделить в целом около миллиарда рублей.

«Одним из первых будет отреставрирован Малахов курган. Мы предполагали, честно говоря, что работы по нему завершатся уже в этом году, но в связи с проблемами с подготовкой реставрационной документации, наверное, эти сроки несколько сдвинутся — на конец этого года — начало следующего. Кроме этого музею передан разрушенный, но очень красивый когда-то кинотеатр «Украина» под культурно-выставочный центр. Его мы планируем завершить уже к осени этого года и далее в рамках нашей работы разместить там сменную экспозицию выставки «История России: от Рюриковичей — до современного дня», — отметил Мединский.