Великий Новгород, 23 мая, 2016, 20:39 — ИА Регнум. Сенатор от Новгородской области Александр Коровников лидирует по итогам предварительного партийного голосования «Единой России» по отбору кандидата от партии в Государственную думу РФ седьмого созыва. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом на пресс-конференции сегодня, 23 мая, заявила секретарь Новгородского регионального отделения «Единой России», председатель Новгородской областной думы Елена Писарева.

Флаг партии «Единая Россия»

По её словам, Коровников «оторвался на значительный процент» от других участников отбора. Сколько именно голосов каждый из участников праймериз набрал в свою поддержку, Писарева называть не стала, отметив, что сейчас ещё подводятся предварительные итоги.

«Каждый счётный участок по окончании подсчёта голосов направлял протокол непосредственно в федеральный организационный комитет, и все данные сейчас находятся там, идёт обработка данных. Все итоги будут подведены на съезде партии», — сказала Писарева.

Она отметила, что в регионе «нет ни одного кандидата с нулевым рейтингом — каждый завоевал свой процент поддержки».

Что касается предварительного партийного голосования по отбору кандидатов в Новгородскую областную думу шестого созыва, предварительные итоги региональный оргкомитет подведёт в среду, 25 мая.

Явка на праймериз «Единой России» в Новгородской области 22 мая составила 8,53%, при этом за кандидатов в Госдуму проголосовали 7,8% от общего числа избирателей региона. Разница объясняется тем, что по кандидатам в облдуму было разрешено выездное голосование. Самую высокую явку продемонстрировали в Хвойнинском районе (27,31%), наименее активно голосовали в Великом Новгороде — менее 5%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, от новгородской «Единой России» в праймериз по выборам в Госдуму участвовали 17 кандидатов, в Новгородскую областную думу — 91 человек.