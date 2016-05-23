Самара, 23 мая, 2016, 20:30 — ИА Регнум. К моменту открытия участков 22 мая в кампании по выборам в Госдуму участвовали 24 кандидата по одномандатным округам и 20 по списку «Единой России». Выдвинуться кандидатом в депутаты Самарской губернской думы по одномандатным округам изъявили желание 94 кандидата и 108 человек — по списку партии. Об этом сообщил на пресс-конференции 23 мая исполняющий полномочия секретаря реготделения Герой РФ Игорь Станкевич, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Флаг партии «Единая Россия»

По его словам, в разрезе округов явка выглядит следующим образом: округ №158 — явка 11,3%, №159 — 6%, №160 — 11,4%, №161 — 10,4%, №162 — 10,9%.

«Активнее всех в Самаре голосовали жители Октябрьского района, явка здесь составила 11,34%. Среди муниципальных районов лидер по явке — Красноармейский район 17,78%. Среди городских округов — Похвистнево. Здесь на участки пришли 14,9% избирателей», — констатировал Станкевич.

Он отметил, что на счетных участках работало 1540 членов счетных комиссий и около 850 волонтеров. В ситуационный центр в общей сложности поступило 208 звонков. Основные вопросы и обращения были связаны с согласованием списков наблюдателей от участников предварительного голосования, о полномочиях и правах наблюдателей, а также рассмотрением и разрешением устных обращений, жалоб.

«Вопросы решались в оперативном порядке, а наиболее серьезные нарушения будут вынесены на отдельное рассмотрение региональной счетной комиссии предварительного голосования или регионального организационного комитета процедуры, — пояснил Игорь Станкевич. — Это же относится к заявлениям, которые могут поступить в процессе подсчета голосов или по его итогам».