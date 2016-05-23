Москва, 23 мая, 2016, 20:30 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на усиление уголовной ответственности за коррупционные преступления, президент РФ внес в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.

Советский плакат «Смерть взятке!». 1923

Так, предлагается признавать преступлениями случаи, когда деньги, ценные бумаги, иное имущество передаются, или услуги имущественного характера оказываются, или иные имущественные права предоставляются не самому должностному лицу (лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации), а по его указанию другому физическому или юридическому лицу.

В новой статье 2041 Уголовного кодекса предлагается установить уголовную ответственность за посредничество в коммерческом подкупе, а также за обещание или предложение посредничества в коммерческом подкупе по аналогии со статьей 2911 Уголовного кодекса РФ. При этом ответственность за подкуп и посредничество в нем (статьи 204, 2041 УК) дифференцируется в зависимости от размера подкупа.

В 2012—2015 годах подавляющее большинство уголовных дел по факту коммерческого подкупа, дачи или получения взятки возбуждалось при сумме менее 10 тыс. рублей, отмечается в сопроводительных документах. Учитывая небольшую общественную опасность таких преступлений и принимая во внимание необходимость реализации принципа справедливости при назначении уголовного наказания за эти деяния, предлагается в статьях 2042 и 2912 УК установить более мягкую ответственность за коммерческий подкуп, дачу или получение взятки, размер которых не превышает 10 тысяч рублей.

Вместе с тем предусматривается повышенная ответственность за мелкий коммерческий подкуп и мелкое взяточничество, совершенные лицом, имеющим судимость за преступления, предусмотренные соответственно статьями 204 — 2042 либо 290 — 2912 УК.

Одновременно предусматривается внести изменения в статьи 31 и 150 УПК для определения предварительного расследования по уголовным делам о таких преступлениях в форме дознания. Указанные дела будут подсудны мировому судье.

С 2011 года наблюдается существенный рост доли штрафа, назначенного в качестве основного наказания за коммерческий подкуп и взяточничество. При этом единственной альтернативой уголовному наказанию в виде лишения свободы за совершение коррупционных преступлений, не относящихся к категории преступлений небольшой тяжести, является штраф, исчисляемый исходя из величины, кратной сумме коммерческого подкупа или взятки. Отсутствие вариативности видов наказания по данным составам преступлений снижает эффективность уголовного наказания при его назначении с учетом конкретных обстоятельств совершения преступления, данных о личности осужденного, в том числе о его материальном положении и возможности исполнения кратного штрафа, отмечается в сопроводительных документах. В свою очередь, назначение судами несоизмеримо крупных размеров штрафа согласно санкции уголовного закона лицам, очевидно не имеющим реальной возможности его уплаты, не обеспечивает принципа неотвратимости наказания и, кроме того, вынуждает судебных приставов-исполнителей обращаться в суды с ходатайством о замене штрафа лишением свободы. В этой связи предлагается дополнить санкции указанных статей альтернативными видами уголовного наказания — учитывается, что на должностных лиц могут быть возложены судом обязанности выплатить штраф в абсолютных величинах с назначением дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на длительные сроки.

Для обеспечения дальнейшей дифференциации и индивидуализации наказания за совершение экономических преступлений, а также для повышения исполнимости дополнительного наказания в виде штрафа предлагается установить, что вместе с лишением свободы как наиболее строгим видом наказания по усмотрению суда, в качестве дополнительного наказания может быть назначен кратный штраф.