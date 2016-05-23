Вена, 23 мая, 2016, 20:27 — ИА Регнум. Половина Австрии, большая часть берлинских политиков и, возможно, очень многие чиновники в Брюсселе «вздохнули с облегчением» после оглашения результатов выборов президента Австрии: кандидат от ультраправых Норберт Хофер не взошел в Хофбург — зимнюю резиденцию Габсбургов, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

puhtospb.ru Пиррова победа

В первом туре президентских выборов член Австрийской партии свободы (FPÖ) Хофер выключил из борьбы претендентов от двух правящих партий страны — Австрийской социал-демократической партии (SPÖ) и Австрийской народной партии (ÖVP). А у победивший 23 мая Александр Ван дер Беллен «никогда не имел бы шансов на эту должность, если бы Хофер не мобилизовал всю Австрию: половину за себя, другую против себя», заключает немецкая газета. Победа «зеленого» кандидата стала возможной благодаря «большой анти-Хоферовской коалиции», куда вошел электорат «зеленых» и многие избиратели ÖVP и SPÖ.

FAZ называет успех Ван дер Беллена «пирровой победой». «Шансы лидера FPÖ стать канцлером Австрии (на выборах 2018 г. — ИА REGNUM ) не уменьшились после поражения Хофера», считает франкфуртская газета. Австрия «переживает не зеленую, а синюю революцию (синий василек — символ FPÖ — ИА REGNUM )», продолжает издание.

Автор статьи и один из четырех издателей FAZ Бертольд Колер предупреждает об усилении правых на волне миграционного кризиса. Причем не только в Австрии, но и у него на родине — Германии. Электорат симпатизирует правым «не из-за неудач, а под страхом перед тем, что сказочные планы по интеграции не сработают».

«Если ХДС и СДПГ (правящие партии в Бундестаге — ИА REGNUM ) в конце концов не усвоят это, тогда и они переживут голубую революцию — если не на выборах федерального президента, то на следующих выборах в Бундестаг», — пишет Колер. Под «голубыми» Германии имеется ввиду праворадикальная партия Альтернатива для Германии, показавшая высокие результаты на выборах в трех федеральных землях ФРГ.