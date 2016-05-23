Симферополь, 23 мая, 2016, 20:25 — ИА Регнум. 75% музейных зданий на территории Крыма нуждаются в капитальном ремонте. Об этом на совещании в Крыму 23 мая сообщил министр культуры Владимир Мединский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства РФ.

megakrim.ru Ливадийский дворец-музей. Ливадия, Ялта

Всего на территории Крыма и Севастополя сейчас 19 музейных учреждений, заповедников и музеев — в основном на территории Крыма, два из них — федеральные. В общей сложности это порядка 400 имущественных комплексов.

Помимо состояния музейных зданий, отметил Владимир Мединский, опасения вызывает и состояние музейного фонда.

«Каждый четвёртый музейный предмет нуждается в реставрации. Мы ведём сейчас работу над созданием филиала реставрационного центра Грабаря в Крыму. В прошлом году купили специальное оборудование для крымских музеев. Наверное, нужно поднимать вопрос и о том, чтобы какие-то особо важные музеи были прикреплены к большим федеральным реставрационным учреждениям. Мы помогали практически в ручном режиме», — отметил Мединский.

Техническая оснащенность — также является проблемой. Так, отсутствует электронная система учета предметов, в большинстве музеев нет соответствующего климатического оборудования для обеспечения сохранности предметов, отсутствует даже охранные системы и системы пожаротушения.

«Несмотря на все эти сложности, за истекшие полтора года посещаемость музеев Крыма и Севастополя выросла почти в два раза, — сказал министр. — Это, наверное, самый большой рывок посещаемости среди всех музеев России. И мы понимаем, с чем он связан. Это говорит о той огромной работе, самоотверженной работе, которую ведут в непростых условиях работники музеев».