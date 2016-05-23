Саратов, 23 мая, 2016, 20:15 — ИА Регнум. В лидерах по федеральному списку на территории Саратовской области — Ольга Баталина, Глеб Хор, Михаил Исаев, Наталья Алиева, Татьяна Касаева, Иван Дзюбан. По 163-му одномандатному округу в лидерах Олег Грищенко, по 164-му — Николай Панков, по 165-му — Михаил Исаев, по 166-му — Василий Максимов. Такие предварительные результатам голосования озвучил 23 мая исполняющий полномочия секретаря регионального отделения «Единой России» — председатель оргкомитета области по проведению предварительного партийного голосования Олег Грищенко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Флаг партии «Единая Россия»

Что касается общей явки людей на счетные участки — по предварительным данным на 10:00 часов утра 23 мая она составила 14,39%, отметил Олег Грищенко. По его словам, на некоторых счетных участках пришедшим к вечеру избирателям даже не хватило бюллетеней. «На этот случай были заранее подготовлены анкеты избирателей — утвержденный Федеральным организационным комитетом документ, что предусматривалось нашей процедурой», — пояснил он.

«Поступавшие нам на «горячую линию» жалобы оказались незначительными. Информация о подвозе людей автобусами на счетные участки в Саратовской области, о чем говорили некоторые СМИ, не подтвердилась», — прокомментировал исполняющий полномочия секретаря.

Как отмечают наблюдатели, лидерами стали два действующих депутата Госдумы — Ольга Баталина и Глеб Хор (новое лицо в Саратовском регионе, ранее представлял Краснодарский край, Крым и Севастополь), а также сенатор от области Михаил Исаев.

Победителями в одномандатных округах стали Николай Панков (Балаковский округ), Олег Грищенко (Саратовский округ), Василий Максимов (Энгельсский округ) и Михаил Исаев (Балашовский округ). Наталья Алиева — зампред молодежного парламента при Госдуме, Татьяна Касаева — декан факультета экономической безопасности и таможенного дела Саратовского социально-экономического института, Иван Дзюбан — руководитель реготделения «Молодой Гвардии».

Напомним, подсчет голосов ещё идет, итоги будут озвучены 25 мая на пресс-конференции.