Ереван, 23 мая, 2016, 20:11 — ИА Регнум. Армянская сторона не забывает о потерянных территориях во время четырехдневной апрельской войны, заявил министр обороны Армении Сейран Оганян 23 мая в беседе с журналистами.

photolure Сейран Оганян

По его словам, во время боевых действий всегда происходит определенное передвижение войск.

«Как мы не забываем о всех наших исторических землях, так и об этих территориях, конечно, не можем забыть. Поэтому мы создали такую позиционную оборону, при которой контроль с точки зрения влияния, инициативы и огневого поражения находятся на стороне личного состава Армии обороны», — заявил министр обороны.

Он также выразил мнение, что эти территории закреплены за Нагорно-Карабахской Республикой и, что во время переговорного процесса им будет дан ход.

О том, что в результате четырехдневной войны армянская сторона уступила Азербайджану 800 гектаров территорий, заявил президент Армении Серж Саргсян 17 мая, возвращаясь из Вены, где состоялась встреча президентов Армении и Азербайджана. «Армянские вооруженные силы, у которых в качестве зоны безопасности было 800 тысяч гектаров территорий, потеряли порядка 800 гектаров, то есть — меньше 1/1000. С тактической и стратегической точек зрения эти территории не представляли какого-либо значения», — сказал президент.

Ранее, однако, Серж Саргсян заявлял, что азербайджанской армии удалось продвинуться только лишь на 200−300 метров.

4 апреля, во время боевых действий, президент Серж Саргсян встретился с послами государств-участников ОБСЕ с целью предоставить им информацию по ситуации вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. «Уверяю Вас, азербайджанцы никаких территорий «не освобождали», и ныне вдоль всей линии соприкосновения идут бои лишь на небольших участках на юге и на севере. Надеюсь, что уже к окончанию нашей встречи бои на северном участке будут прекращены; им удалось продвинуться только лишь на 200−300 метров, неся больше чем одну потерю за каждый метр», — заявил тогда Серж Саргсян.

Некоторое несоответствие двух заявлений Саргсяна вызвало негодование в армянском обществе. Исправить ситуацию вызвался руководитель фракции правящей Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян, заявление которого до сих пор высмеивают и подвергают резкой критике пользователи соцсетей. 20 мая в беседе с журналистами Багдасарян посоветовал не «углубляться» в вопрос потерянных территорий, назвав земли, обороняя которые армянская сторона в начале апреля потеряла около 100 человек, «не имеющими стратегического значения, не обрабатываемыми, пустынными территориями».

«Возврат всего этого был вопросом одного-двух дней, но результаты и последствия этого могли быть очень тяжелыми. Следует быть более глубоко мыслящими и думать об этих последствиях, а не о той земле, которая вообще не имеет никакого стратегического значения, о чем в целом бы долго говорили и еще продолжим говорить», — сказал Багдасарян (цитата по azatutyun. am).

22 мая в эфире радиостанции к вопросу потерянных территорий обратился также премьер-министр Нагорного Карабаха Ара Арутюнян, призвав провести более точные расчеты для определения размеров этих территорий. «Я не считаю, что 800 гектаров или 80 гектаров, или 1200 гектаров имеют очень большое значение или не имеют значения. Сегодня это скорее психологический вопрос — как мы оцениваем результаты. Конкретно я оцениваю результаты так: наша Армия обороны смогла за короткий период времени встать на ноги, потому что в любом смысле нападающий имеет преимущество, поскольку он диктует… Наша армия смогла за очень короткий срок, потеряв всего 18−20 позиций, затем за один день, в течение нескольких часов встать на ноги, не только прийти в себя, но и сконцентрироваться и постепенно начать отбивать часть потерянных позиций», — сказал премьер-министр Карабаха.