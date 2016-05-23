Цхинвал, 23 мая, 2016, 20:09 — ИА Регнум. Члены политического совета при президенте Южной Осетии обсудят вопрос о референдуме о вхождении республики в состав России, сообщила сегодня пресс-служба главы Южной Осетии.

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«Вопрос о референдуме о вхождении Республики Южная Осетия в состав России вынесен на специальное заседание политсовета при президенте Южной Осетии. Для обсуждения вопросов, связанных с референдумом, заседание политсовета будет проведено в расширенном формате. На него будут приглашены представители органов государственной власти, политических партий и общественных организаций», — сказала пресс-секретарь президента Гана Яновская.

Заседание политсовета состоится в четверг, 26 мая.

В прошлом году президент Южной Осетии Леонид Тибилов заявил об инициативе провести референдум о вхождении в состав России. В минувшем месяце администрация президента представила пояснительный документ, в котором было отмечено, что на предстоящем референдуме, который должен пройти в июле, гражданам республики предстоит ответить на вопрос, согласны ли они с изменениями в Конституцию, которые дают право президенту, по согласованию с парламентом, обратиться к руководству РФ с просьбой о принятии республики в ее состав в качестве нового субъекта.