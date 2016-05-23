Москва, 23 мая, 2016, 20:02 — ИА Регнум. Проект поправок к закону «О торговле», который может быть рассмотрен во втором чтении в Госдуме 10 июня, дополнен нормой, предоставляющей ритейлерам право расторгать договоры с поставщиками в одностороннем порядке в течение трех первых месяцев 2017 года. Об этом со ссылкой на текст документа 23 мая сообщает «КоммерсантЪ».

Цитата из к/ф «Мимино». реж. Георгий Данелия. 1978. СССР «5 800 голландских кур ждут меня в Тбилиси! Пассажир может две недели сидеть и ничего ему не сделается, а курица испортится!»

В частности, в документе оговаривается, что участники рынка смогут воспользоваться указанной возможностью в период с 1 января (то есть с момента вступления в силу основной части поправок) по 1 апреля 2017 года, если торговая сеть понесет потери в виде недополученного дохода в результате введения поправок к закону «О торговле».

При этом в тексте не указаны критерии для определения «достаточности» потерь дохода для того, чтобы принять решение об одностороннем расторжении договора, указывает газета. Однако в документе отмечается, что ритейлер будет обязан направить поставщику уведомление о расторжении за две недели до прекращения работы.

Согласно поправкам к закону «О торговле», поставщики и розничные продавцы должны привести свои контракты в соответствие с новыми требованиями до 1 апреля. После этой даты условия договоров, противоречащие новой версии закона «О торговле», будут считаться ничтожными.

Если поправки будут приняты в том виде, в котором они обсуждаются в настоящее время, то они могут привести к неблагоприятному изменению на рынке, рассказала корреспонденту ИА REGNUM 23 мая эксперт молочного рынка, генеральный директор «Petrova Five Consulting» Марина Петрова.

«Я считаю, что если поправки будут приняты в том виде, в котором они обсуждаются сегодня, то это действительно может привести к тому, что сети будут требовать от поставщиков скидок или компенсации потерь вследствие введения новой версии закона «О торговле» доходов», — заявила Петрова.

Уязвимость производителя перед розничной сетью в значительной степени зависит от того, в каком сегменте работает производитель, пояснила эксперт: «Если он производит популярный продукт с хорошим соотношением «цена-качество», имеет известный бренд и любим потребителями, то его уязвимость перед сетью будет меньше».

«Поэтому основной удар придется на производителей массовых продуктов, не имеющих запоминающейся упаковки и конкурирующих исключительно по цене — они станут наиболее уязвимыми в работе с розничными сетями», — продолжила она.

При этом в таких изменениях не заинтересованы в том числе и сами ритейлеры: «в настоящий момент рынок достаточно сбалансирован и в работе розничных сетей с ритейлерами установлена система взаимодействия. После введения новой версии закона этот баланс придется искать заново», — подчеркнула специалист.

«И если в целом закон больше нацелен на защиту производителей, то поправка, дающая возможность торговым сетям в одностороннем порядке расторгать договор, дает им дополнительный инструмент для воздействия на поставщиков, что на фоне падающего потребительского спроса ухудшит положение многих российских производителей», — добавила Петрова.

Отметим, что новый закон о торговле предполагает расширение полномочий Федеральной антимонопольной службы по контролю за продуктовыми сетями. Поправки, над которыми правительство размышляло около года, по-прежнему предполагают сокращение сроков оплаты товаров, поставленных продуктовым ритейлерам.

Тем не менее, ранее общественная организация «Опора России», занимающаяся вопросами малого и среднего бизнеса, раскритиковала проект поправок и написала письмо на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова и председателя комитета Госдумы по экономической политике Анатолия Аксакова («Справедливая Россия»).

Как сообщали «Ведомости», в тексте письма высказывались опасения, что поправки в закон, в частности, предполагающие исключение из расчета вознаграждения сетям логистических услуг и связанных с ними услуг по сортировке, упаковке и ряд других, могут привести к огромному количеству фиктивных договоров, связанных с оказанием таких услуг. Кроме того, как указывают авторы письма, изменения не вводят максимальные сроки оплаты за поставленный импортный алкоголь, а также импортных непродовольственных товаров.