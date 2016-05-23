Архангельск, 23 мая, 2016, 19:44 — ИА Регнум. В Архангельской области завершилось предварительное голосование. Явка избирателей составила 2,76%. Всего было открыто 175 избирательных участков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Архангельского регионального отделения партии «Единая Россия».

Флаг партии «Единая Россия»

По словам секретаря Архангельского регионального отделения партии, председателя регионального организационного комитета Сергея Моисеева, процедура предварительного голосования, которую проводит партия, в первую очередь дает возможность жителям Архангельской области решить, кого они хотят поддержать на выборах в сентябре.

«Конечно, хотелось бы, что бы у северян уровень политической активности был выше, но это не плохой показатель для области — он показывает, что интерес у жителей к предварительному голосованию есть», — сказал Сергей Моисеев.

Окончательные итоги будут определены региональным организационным комитетом не позднее 25 мая в соответствии с регламентом предварительного голосования.

«У партии «Единая Россия» были неадекватно завышенные ожидания, что в хороший, солнечный, выходной день жители региона придут на избирательные участки принять участие в такой странной и непонятной процедуре как праймериз. Альтруизма не ожидалось. То, что явка перевалила за 1,5% уже хорошо. На избирательные участки пришла социально активная прослойка населения. Явка до 2% — это те люди, которые поучаствовали в праймериз как в бизнес-проекте. В тех регионах, где явка более 3% сработал административный ресурс», — считает политолог Андрей Чураков.

Добавим, что праймериз в регионе прошли без особых скандалов. В оргкомитет поступило три жалобы. Кроме этого, сами кандидаты предварительного голосования в социальных сетях упоминали про скупку голосов.