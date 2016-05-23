Вена, 23 мая, 2016, 19:42 — ИА Регнум. Во втором туре выборов президента Австрии профессор экономики и лидер Австрийской партии зеленых Александр Ван дер Беллен с минимальным отрывом обошел кандидата от правой Австрийской партии свободы (FPÖ) Норберта Хофера, передает Bloomberg. Независимый кандидат помешал представителю FPÖ стать первым ультраправым главой государства в Европе с 1945 г.

Флаг Австрии

Ван дер Беллен получил 50,3 процента голосов, за Хофера проголосовали 49,7% избирателей, сообщил репортерам в Вене глава австрийского МВД Вольфганг Соботка. Перевес «зеленого» политика составил 31 тысяч голосов. Результаты выборов возможно оспорить до 1 июня.

Председатель FPÖ Хайнц-Кристиан Штрахе признал поражение своей партии, сделав соответствующий пост на «Фейсбук» незадолго до объявления официальных результатов. По словам Штрахе, для победы Хоферу не хватило каких-то «миллиметров».

Популярность Австрийской партии свободы растет на волне кризиса беженцев в Европе, обострившегося осенью 2015 года. В первом туре президентских выборов в апреле ее кандидат занял первое место. FPÖ выступает за ужесточение контроля миграции в Альпийскую страну.