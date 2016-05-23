Москва, 23 мая, 2016, 19:39 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри в ходе телефонных переговоров обсудили предложения Москвы о проведении совместных операций против террористических группировок в Сирии, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

ИА REGNUM

«В центре внимания находилась ситуация вокруг Сирии, в том числе российские предложения о проведении совместных операций против действующих в этой стране террористических группировок и других незаконных вооруженных формирований, не присоединившихся к режиму прекращения огня», — говорится в сообщении.

Кроме того, глава МИД РФ указал коллеге из США на необходимость выполнения обещания Вашингтона «об отмежевании отрядов ориентированной на США сирийской оппозиции от террористов из «Джабхат ан-Нусры», на которых перемирие не распространяется».

Отмечается, что телефонный разговор Лаврова и Керри состоялся по инициативе американской стороны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 февраля в Сирийской Арабской Республике вступил в силу режим прекращения огня. Запрещенные в РФ и многих других странах террористическая организация «Исламское государство», «Джебхат ан-Нусра», а также другие экстремистские группировки не попадают под перемирие.