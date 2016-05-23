Ереван, 23 мая, 2016, 19:35 — ИА Регнум. На Ереван и ряд областей Армении днем 23 июня обрушился штормовой ветер, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Ветер сорвал крыши, повалил и вырвал с корнем деревья, что создало заторы на дорогах. В некоторых местах повреждены линии электропередач и газопроводные трубы. Зарегистрированы также пожары.

news.am Вырванный с корнем ясень в парке у здания парламента Армении

По словам замначальника Службы мониторинга и гидрометеорологии МЧС Армении Гагика Суреняна, сильный ветер и выпавший в ряде районов страны град — следствие циклона, воздействие которого сохранится на протяжении еще нескольких дней. Он подчеркнул, что порывы ветра в Ереване достигали силы 24−25 м/с, а в ряде районов — до 26−27 м/с.

В МЧС Армении 23 мая поступили десятки звонков о нанесенном ветром ущербе: в столице ветер срывал покрытия крыш зданий, повалил деревья, повредил автомобили, линии электропередачи, газопроводы, на дорогах возникли пробки, были зафиксированы даже пожар жилого дома и гаража. Ведомство отмечает, что несмотря на это ситуация находится под контролем, но рекомендовало гражданам в ближайшие часы не выходить на улицу.

Многие пользователи соцсети Фэйсбук публикуют фотографии сорванных крыш, вырванных с корнем деревьев в разных районах столицы.

В МЧС не смогли назвать приблизительный ущерб, нанесенный ураганом.

Начальник управления гражданской авиации Армении Артём Мовсесян опубликовал видео, на котором ветер срывает крышу на одном из домов около ереванского аэропорта «Звартноц».