Астана, 23 мая, 2016, 19:08 — ИА Регнум. В Казахстане спрос на готовую продукцию идет вниз, а цены на сырье и материалы — вверх. Такие тенденции выявлены в отраслевом конъюнктурном обзоре Национального банка за первый квартал 2016 года, опубликованном сегодня, 23 мая. Был проведен опрос предприятий в добывающей и обрабатывающей промышленности, строительстве, торговле, транспорте и складировании.

Хозяйство Казахстана

Департамент исследований и статистики Нацбанка указывает на замедление темпов роста мировой экономики, что негативно влияет на динамику спроса на готовую продукцию как в добывающей, так и в обрабатывающей промышленности. Спрос продолжает снижаться, однако, как отмечают аналитики Нацбанка, во втором квартале 2016 года предприятия ожидают, что тренд сменится.

«Оптимизм внушает продолжение роста цен на сырьевые товары на мировых рынках», — поясняют авторы обзора в части, касающейся добывающей промышленности.

Что касается обрабатывающей промышленности, в обзоре отмечено увеличение темпов роста цен на сырье и материалы. «Во втором квартале 2016 года, по ожиданиям предприятий, тенденция роста цен сохранится, при этом темпы роста замедлятся», — считают в Нацбанке.

Оптимистичной выглядит ситуация в сфере строительства, однако здесь увеличение объемов работ идет на фоне снижения спроса и роста цен на материалы.

«В первом квартале 2016 года объем строительных работ увеличился на 6% по сравнению с показателями первого квартала 2015 года. Благоприятное влияние на развитие данной отрасли оказывает реализация государственных программ поддержки экономики в направлениях инфраструктурного и жилищного строительства. Вместе с тем, в 1 квартале 2016 года спрос в сфере строительства заметно снизился. Предприятия ожидают, что во втором квартале 2016 года спрос вырастет. Цены на готовую продукцию продолжили рост. В строительстве наблюдается наиболее высокий рост цен на сырье и материалы. Во втором квартале 2016 года ожидается сохранение темпов роста цен», — сообщает Нацбанк.

Снижение спроса ощутили и в сфере торговли. «Сфера торговли оказалась под давлением снижения потребительского спроса вследствие сокращения реальных доходов населения», — отмечают аналитики Нацбанка. По их мнению, наблюдаемый в этой сфере рост цен продолжится и во втором квартале 2016 года, но более низкими темпами.

Между тем почти во сферах растет кредитование предприятий. По данным Нацбанка, в добывающей промышленности на конец первого квартала 2016 года этот показатель увеличился на 42,1% по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года и составил 422 млрд тенге (около 83,5 млрд рублей).

В обрабатывающей промышленности кредитование предприятий выросло на 13,0%, составив 1 трлн 75,5 млрд тенге (около 212,8 млрд рублей).

На 9,6% по сравнению с прошлым годом выросли объемы кредитования предприятий торговли, составив 2 трлн 586,4 млрд тенге (около 511,8 млрд рублей).

Другая картина наблюдается в строительстве. Здесь предприятия стали кредитоваться на 13,5% меньше, чем в прошлом году, объемы кредитования составили 999,3 млрд тенге (197,7 млрд рублей).

Добавим, что картина в целом соответствует ожиданиям. В феврале Нацбанк опубликовал обзор по результатам опроса предприятий реального сектора экономики за четвертый квартал 2015 года. В нем говорилось, что «предприятия ожидают продолжения ухудшения ситуации в первом квартале 2016 года в связи с ожидаемым снижением спроса на производимую продукцию».