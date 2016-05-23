Москва, 23 мая, 2016, 19:06 — ИА Регнум. Отечественные короткометражные мультфильмы, объединённые в тематические сборники, теперь транслируют в кинотеатрах по всей России. Совместный проект Большого фестиваля мультфильмов и сети кинотеатров «Каро» «Мультфильмы по выходным» стартовал 19 мая. Первым сборником, который увидели жители Москвы, Петербурга, Реутова, Самары, Калининграда, Сургута, Казани и Екатеринбурга, стали «Королевские истории». В кинотеатрах «Каро» сборник будет демонстрироваться до конца мая, в июне зрителей ждёт новая программа — «Непослушные истории».

Цитата из м/ф «Королевский завтрак». реж Екатерина Бойкова и Александр Фокин. 2005. Россия Королевский завтрак

«Королевские истории» — волшебные сказки, связанные с важными царственными особами: королями и королевами, принцами и принцессами, царями и царицами. В программу вошли:

«Про лысую принцессу» — музыкальная сказка Софьи Кравцовой по произведению английской писательницы Эдит Несбит. Работа получила приз за лучший анимационный фильм на Международном фестивале анимационного кино и телевидения в Тайвани;

«Две принцессы» Марии Степановой — фильм по мотивам старинной английской сказки о храброй принцессе, о колдовстве, дружбе и любви сестер. I приз детского жюри в секции «Анимационное короткометражное кино» на Международном фестивале детского кино в Чикаго;

Цитата из м/ф «Две принцессы». реж. Мария Степанова. 2009. Россия Путешествие

«Королевство М» Натальи Мирзоян — сериал о жизни в королевстве М — самом маленьком королевстве в мире, но только по размеру, а не по душевным качествам его жителей. Диплом «за актуальность и изящество дизайна» на XX фестивале анимационного кино в Суздале;

«Не скажу!» Елены Черновой — увлекательная история об упрямом Ване, которому однажды приснился сон… Приз детского жюри на XI Российском фестивале «Золотая рыбка»;

«Королевский завтрак» Екатерины Бойковой и Александра Фокина — рассказ о том, как порой от крошечного кусочка масла зависит спокойствие всего Королевства. Диплом фестиваля «Anima Mundi» в Бразилии;

«Тайна Сухаревой башни: Наряд принцессы ночи» Сергея Серегина — сказка о путешествии в Волшебные миры и западне, из которой предстоит выбраться главным героям.

Всего в проекте «Мультфильмы по выходным» 10 уникальных мультпрограмм от признанных мастеров отечественной анимации. Зрители увидят работы режиссёров Марии Муат, Елены Черновой, Софьи Кравцовой, Андрея Соколова и многих других. В проекте принимают участие киностудии «Союзмультфильм», «ШАР», «Пчела», «Мастер-фильм», «МетрономФильм», «Анимос» и другие.

В последующей, летней программе показов:

«Непослушные истории» — мультфильмы о шалостях, озорствах и маленьких проказах;

«Фантастические истории» — сборник про инопланетян и путешествия во времени;

«Истории про зубы, хвосты и уши» — мультфильмы о животных.

Проект «Мультфильмы по выходным» открылся в год 10-летнего юбилея Большого фестиваля мультфильмов — крупнейшего в России международного смотра анимации. Ежегодно в дни осенних каникул фестиваль проходит в Москве. На более чем 15 площадках проводятся показы более 400 мультфильмов со всего мира. В течение года БМФ представляет свои программы в российских городах, а лучшую российскую анимацию — за рубежом.