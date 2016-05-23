Вашингтон, 23 мая, 2016, 18:59 — ИА Регнум. Власти США рассчитывают на очередное продление санкций ЕС против России. Об этом, как передает Forbes, сообщил координатор санкционной политики госдепартамента США Дэниел Фрид.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«До сих пор они (власти ЕС) всегда их продлевали», — заявил он на семинаре, который состоялся в Атлантическом совете США в Вашингтоне.

При этом представитель госдепартамента США добавил, что «ограничительные меры» против РФ должны сохраняться «до полного выполнения Минских договоренностей».

Фрид также отметил, что санкции по Крыму будут оставаться в силе «до полного восстановления суверенитета Украины», вне зависимости от выполнения Минских договоренностей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Западом и Москвой ухудшились на фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

Сперва Вашингтон и Брюссель ввели санкции против отдельных физических лиц и компаний РФ. Затем санкции были введены в отношении целых секторов российской экономики.

В ответ власти РФ ввели эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели «ограничительные меры» против Москвы.

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