Санкт-Петербург, 23 мая, 2016, 18:54 — ИА Регнум. Санкт-Петербург рассчитывает стать центром подготовки молодых российских кадров по теме освоения и развития Арктики. Для этого у города есть весь необходимый потенциал. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 мая заявила председатель комитета Санкт-Петербурга по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Рената Абдулина на образовательной конференции, посвященной разведке и добыче полезных ископаемых в Арктической зоне России.

Арктика

Конференция, участниками которой стали студенты городских вузов, — пилотный проект Арктического молодежного центра компетенций, созданного правительством города в марте этого года для всесторонней подготовки специалистов для работы в Арктике.

В качестве экспертов перед участниками выступили сотрудники ведущих профильных предприятий и организаций — ВНИИ Океангеологии имени академика Грамберга, ГГУП «СФ «Минерал», Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, Горного университета, Арктической академии наук, а также представители бизнеса.

Так, например, специалисты ООО «Газпром нефть шельф» в форме деловой игры обсудили со студентами, как организовать разведку и в конечном счете получить лицензию на добычу полезных ископаемых месторождения в море Лаптевых.

«Петербург должен стать основным российским центром работы с молодыми кадрами по этому перспективному направлению, тем более, что научный, кадровый и исторический потенциал сосредоточен именно здесь», — уверена представитель правительства Санкт-Петербурга Рената Абдулина.

Она отметила, что Арктический молодежный центр компетенций — это коммуникационная и образовательная площадка, которая собирает и объединяет будущих полярных специалистов, обучающихся научными и научно-исследовательскими организациями Петербурга. Предполагается, что на его базе будет сформирована партнерская сеть из 20 профильных предприятий и организаций и 20 вузов (в рамках программы освоения и развития Арктики в России были созданы два специализированных университета — САФУ в Архангельске и МАГУ в Мурманске — прим. ИА REGNUM ).

Арктический молодежный центр компетенций планирует проводить образовательные мероприятия регулярно. В следующий раз — 13 и 14 июня — будут обсуждаться рациональное природопользование и охрана окружающей среды в Арктике, а также туризм и сохранение культурного наследия. В конце июня Центр соберет уже специалистов в области информационных технологий и телекоммуникаций.

В следующем году у молодежи будет своя программа на главной арктической конференции страны — «Арктика: будущее и настоящее» — которая традиционно проходит в Санкт-Петербурге в декабре. На этой площадке Центр компетенций планирует собрать уже участников и из других регионов, отметила Рената Абдулина.

Напомним, подготовка кадров для освоения Арктики — одна из главных задач российской арктической политики. С распадом Советского Союза система подготовки специалистов была фактически уничтожена, развитие Севера — остановлено, полярники не были востребованы. Сейчас, когда Арктика вновь оказалась в фокусе государственного внимания, наблюдается острая нехватка профессионалов, которые необходимы для работы в столь сложном регионе. По данным министерства образования, на данный момент для нужд Севера требуется 25 тысяч специалистов ежегодно, и это только со средним профессиональным образованием. Для подготовки «полярных» кадров с высшим образованием министерство образования предложило объединить ряд компетентных вузов в консорциум и осуществлять целевой набор.