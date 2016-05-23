Калуга, 23 мая, 2016, 18:52 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы Совета Федерации ФС РФ

Сенаторы обсудили возможность присвоения калужского Государственному музею Г.К. Жукова статуса федерального учреждения и передача его в Центральный музей Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. в качестве филиала

В период с 23 по 25 мая в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации проводятся Дни Калужской области. Их целью является представление нашего региона членам верхней палаты российского парламента.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, 23 мая председатель комитета по науке, образованию и культуре Софреда Зинаида Драгункина провела расширенное заседание с структурного подразделения. В нём приняли участие члены Совета Федерации от Калужской области Алексей Александров и Юрий Волков, а также директор Департамента туризма и региональной политики Министерства культуры РФ Ольга Ярилова.

С докладом выступил министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов. Глава ведомства проинформировал о наиболее актуальных вопросах реализации государственной культурной политики в регионе. Речь, в частности, шла о создании филиалов Государственного Эрмитажа и Государственного Русского музея, включении данного проекта в программу Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013−2020 годы». Обсуждалась возможность присвоения Государственному музею Г.К. Жукова статуса федерального учреждения и передача его в Центральный музей Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. в качестве филиала. Кроме того, Павел Суслов представил проект строительства Центра культурного наследия в г. Балабаново, который планируется осуществить в рамках программы создания центров культурного развития в малых городах и сельской местности Российской Федерации».

Подводя итоги обсуждения, Зинаида Драгункина отметила большую работу, проводимую правительством Калужской области в сфере культуры. Она акцентировала внимание на том, что в настоящее время комитет вместе с регионами, Министерством культуры РФ и депутатами Государственной Думы активно работает над новой редакцией закона о культуре. «Совет Федерации — палата регионов, и мы ждем ваши конкретные предложения в законопроект, с учетом в том числе состоявшейся дискуссии», — подчеркнула сенатор.