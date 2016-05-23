Астана, 23 мая, 2016, 18:51 — ИА Регнум. Лица, совершившие насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, в основном проживают в Алма-Атинской, Кзыл-Ординской, Карагандинской, Джамбульской и Южно-Казахстанской областях, следует из казахстанской электронной карты о педофилах. Всего же на новом ресурсе опубликованы данные 120 человек.

Жертва педофила

«В последние годы резко обострилась проблема сексуального насилия. Особенно страшны факты такого насилия в отношении детей. Причины и условия порождены рядом проблем нравственного и правового характера. В этой связи государством приняты меры, направленные на снижение преступлений данного вида. Заимствована зарубежная практика. В их числе, к примеру, ограничительные меры для педофилов, а также применение химической кастрации в качестве дополнительного вида принудительных мер медицинского характера», — говорится в сообщении Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры.

Согласно пресс-релизу, учет лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение уголовных правонарушений против половой неприкосновенности несовершеннолетних введен с начала текущего года.

«Эти сведения доступны на портале комитета в разделе «Геоинформационные системы» в виде электронной карты, на которой отображаются данные о преступниках (фото, Ф.И.О., дата рождения, адрес проживания и сведения о судимости). Эта информация поможет защитить себя и своих детей от потенциальных угроз. Аналогичные карты имеются и в ряде зарубежных стран», — сообщают в ведомстве.

Напомним, о том, что информация о педофилах появится в открытом доступе, еще в марте текущего года сообщил первый заместитель генерального прокурора Казахстана Иоган Меркель.

«В ближайшее время мы создадим сайт, и каждый наш гражданин сможет посмотреть на сайте, как реально выглядят педофилы, их реальные фотографии, узнать, где они живут. Это те педофилы, которые раньше были осуждены. Если приговора суда не было, то человек на этот сайт не попадет. Это международная практика, широко распространенная, в частности, в США, показывающая хорошие результаты, поскольку люди предупреждены. Иногда были случаи, что человек, находясь в хороших отношениях с соседом, заходил на сайт и менял свое отношение», — рассказал тогда Меркель.

Отметим, по данным Генеральной прокуратуры Казахстана, за последние 5 лет количество преступлений сексуального характера возросло в два раза. При этом на свободе находятся порядка 3 тысяч неустановленных насильников, из которых более 150 — педофилы.