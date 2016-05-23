Ватикан, 23 мая, 2016, 18:50 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск встретился с Великим имамом Египта и главой Аль-Азхара шейхом Ахмадом аль-Тайибом в знак улучшения отношений между Ватиканом и наиболее престижным мусульманским духовным университетом, сообщает Al-Arabiya.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Франциск

Встреча в Ватикане состоялась спустя пять лет после того, как каирский институт заморозил переговоры с Ватиканом в знак протеста против критики тогдашнего папы Римского Бенедикта XVI.

В 2011 г. Бенедикт потребовал усилить защиту христиан в Египте после новогодней атаки на коптскую христианскую церковь в Александрии, где погиб 21 человек. С тех пор нападения на христиан в регионе не уменьшились. Несмотря на это, Ватикан и Аль-Азхар возобновили связи в феврале, когда в Каир прибыла ватиканская делегация.

После аудиенции у понтифика Великий имам отправится в Париж на открытие мусульманско-католической конференции на тему отношений Востока и Запада.