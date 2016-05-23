Киев, 23 мая, 2016, 18:48 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом в рамках рабочего визита в Турцию сегодня, 23 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Варево

Как сообщает пресс-служба Порошенко, президент Украины обратил внимание собеседника на «системные нарушения прав крымских татар и украинцев в оккупированном Россией Крыму, в частности — арест заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова».

Порошенко призвал Совет Европы в связи с этим усилить давление на Россию.

Отмечается, что собеседники также обсудили ход украинских реформ. Турбьерн Ягланд приветствовал избрание нового Генерального прокурора Украины и усилия президента Украины в реформировании судебной ветви власти в соответствии с европейскими стандартами.

Сегодня же глава МИД Польши Витольд Ващиковски заявил прессе, что ведущие страны ЕС уже фактически приняли решение об очередном продлении экономических санкций против России.

«Неформально мы знаем, что несколько недель назад в Ганновере состоялась встреча крупнейших стран, которые признали: Минские договоренности не выполняются Россией в полной мере, а потому естественным является то, что их (санкции) продлят. В двусторонних переговорах также большие страны утверждают, что этот вопрос фактически уже решен», — заявил глава МИД Польши, которого цитирует украинское госинформагентство «Укринформ».