Киев, 23 мая, 2016, 18:45 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко на заседании Всемирного гуманитарного саммита в Стамбуле рассказал о «роли России» в накаляющейся международной обстановке.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заметает

«Мы снова на грани войны, и это не просто война между Западом и всеми остальными, — цитирует Порошенко телеканал «112 Украина». — Это война между теми, кто хочет гармонии и теми, кто стремится доминировать. Это конфликт между теми, кто играет по правилам и теми, кто считает, что правил не существует».

При этом украинский лидер добавил, что Россия, которая обладает ядерным оружием, «видит в демократии угрозу, а в свободе яд».

«Дело здесь не в разных интерпретациях, а в различных целях», — отметил Порошенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Москвой и Западом ухудшились на фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

Сперва США и ЕС ввели «ограничительные меры» против отдельных физических лиц и российских компаний. Затем санкции были введены в отношении целых секторов экономики РФ.

В ответ Кремль ввел эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран Запада, которые ввели санкции против РФ.